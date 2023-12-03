«Поможет сам Бог»: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, у которых все получится

Зима сильно изменить жизнь трех знаков зодиака

Кто-то достигнет успехов в карьере, а у кого-то наконец наладиться личная жизнь.

Овен

Неконтролируемая импульсивность Овнов может привести к огромному количеству ошибок. Всё же именно этой зимой они будут находится под защитой вселенной. Жизнь у Овнов будет протекать в спокойном и умиротворенном режиме. Такой стиль жизни подойдет самым активным представителям знака, ведь это позволит им принимать только правильные решения.

Козерог



Уверенные в себе Козероги могут быть очень эмоционально уязвимыми. Доверие знака зодиака предрасположено только к самым близким людям. Этой зимой Козероги достигнут успеха и благополучия во всех сферах жизни. Избегая опысных людей, карьера Козерогов пойдет только наверх. А личная жизнь у представителей знака зодиака, снова наполнится чувствами.



Эту зиму Рыбы будут проводить с опаской и будут чувствовать себя не совсем комфортно. Рыба станут привлекательной мишенью для проблем, но по итогу они их смогут решить. В начале зимы в жизни рыб появятся важные люди, которые смогут помочь принимать правильные решения. Наладиться личная жизнь, отношения со своей второй половиной наполнятся новыми красками.