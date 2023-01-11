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Помощник Кадырова Алаудинов заявил о необходимости провести в России мобилизацию "еще вчера"

Помощник Кадырова Алаудинов заявил о необходимости провести в России мобилизацию "еще вчера"

Фото: открытые источники

Командир чеченского батальона "Ахмат" Апты Алаудинов раскритиковал россиян, которые поднимают панику из-за слухов о продолжении мобилизации в РФ и призвал не бояться готовить граждан РФ к тому, чтобы "встать в один строй".

По словам Алаудинова, Россия сейчас "в стадии третьей мировой войны", и до населения следует "четко доносить эту информацию", чтобы россияне были готовы.

"Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы еще одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если развернутся такие события, то мы все должны встать в один строй!" — сказал Алаудинов.

Он призвал военкоров и политологов говорить о необходимости мобилизации "без опаски, что мы скажем что-то страшное".

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