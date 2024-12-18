Помои в красивых бутылках: названы марки кофе, которые полетели в черный список

В мире растворимого кофе, который многие россияне выбирают за удобство использования и доступную стоимость, не всё так просто, как кажется.

Свежее исследование Росконтроля расставило все точки над i, выделив качественные бренды и указав на небезопасные подделки.

Кто в списке лучших?

По результатам тестирования, эксперты Росконтроля формируют рейтинг брендов, которые можно доверять:

Monarch,

Jardin,

«Чёрная карта»,

«Московская кофейня на паяхъ»,

Nescafe.

Эти производители заслужили высокие оценки благодаря использованию натуральных кофейных зерен и строгому контролю качества на всех этапах производства.

Внимание на подделки!

Не менее важным является выявление Росконтролем фальсифицированных продуктов, особенно среди товаров формата «три в одном». Многие из таких продуктов содержат минимум кофеина и наполнены трансжирами и растительными заменителями, что делает их потенциально опасными для здоровья.

Как выбрать действительно качественный продукт?

Чтобы кофе приносил истинное удовольствие и был безопасен, следуйте этим советам:

Изучите состав: наличие 100% кофейных зерен является ключевым критерием.

Не пренебрегайте ценой: качественный кофе не может стоить слишком дешево, так как его производство требует значительных затрат.

Доверяйте известным маркам: большие и известные бренды обычно более ответственно подходят к качеству своей продукции.

Обратите внимание на упаковку: она должна быть надежной и герметичной, чтобы кофе сохранял свежесть и аромат.

Почему важно оставаться бдительным?

Исследование подчеркивает, что на рынке присутствуют как высококачественные, так и опасные для здоровья продукты. Тщательный подход к выбору поможет не только наслаждаться любимым напитком, но и избежать возможных здоровьесберегающих рисков.

Внимательное отношение к выбору растворимого кофе сегодня — это не только вопрос вкуса, но и здоровья. Ориентируясь на проверенные бренды и качество продукции, вы можете значительно повысить качество своей жизни и избежать негативных последствий.

