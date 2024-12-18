Помои в красивых бутылках: названы марки кофе, которые полетели в черный список
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В мире растворимого кофе, который многие россияне выбирают за удобство использования и доступную стоимость, не всё так просто, как кажется.
Свежее исследование Росконтроля расставило все точки над i, выделив качественные бренды и указав на небезопасные подделки.
Кто в списке лучших?
По результатам тестирования, эксперты Росконтроля формируют рейтинг брендов, которые можно доверять:
- Monarch,
- Jardin,
- «Чёрная карта»,
- «Московская кофейня на паяхъ»,
- Nescafe.
Эти производители заслужили высокие оценки благодаря использованию натуральных кофейных зерен и строгому контролю качества на всех этапах производства.
Внимание на подделки!
Не менее важным является выявление Росконтролем фальсифицированных продуктов, особенно среди товаров формата «три в одном». Многие из таких продуктов содержат минимум кофеина и наполнены трансжирами и растительными заменителями, что делает их потенциально опасными для здоровья.
Как выбрать действительно качественный продукт?
Чтобы кофе приносил истинное удовольствие и был безопасен, следуйте этим советам:
- Изучите состав: наличие 100% кофейных зерен является ключевым критерием.
- Не пренебрегайте ценой: качественный кофе не может стоить слишком дешево, так как его производство требует значительных затрат.
- Доверяйте известным маркам: большие и известные бренды обычно более ответственно подходят к качеству своей продукции.
- Обратите внимание на упаковку: она должна быть надежной и герметичной, чтобы кофе сохранял свежесть и аромат.
Почему важно оставаться бдительным?
Исследование подчеркивает, что на рынке присутствуют как высококачественные, так и опасные для здоровья продукты. Тщательный подход к выбору поможет не только наслаждаться любимым напитком, но и избежать возможных здоровьесберегающих рисков.
Внимательное отношение к выбору растворимого кофе сегодня — это не только вопрос вкуса, но и здоровья. Ориентируясь на проверенные бренды и качество продукции, вы можете значительно повысить качество своей жизни и избежать негативных последствий.
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