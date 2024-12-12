Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Помои в красивой банке: названы марки кофе, которые не нужно брать даже даром

Растворимый кофе — популярный выбор россиян, но...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

Растворимый кофе — популярный выбор россиян, но качество продукта сильно разнится. Изучите советы Роскачества, чтобы наслаждаться вкусным и безопасным напитком.

Надежные бренды: выбор Роскачества

По мнению экспертов Роскачества, следующие бренды заслуживают доверия благодаря высокому качеству и отсутствию вредных добавок:

  • Monarch
  • Jardin
  • Черная карта
  • Московская кофейня на паяхъ
  • Nescafé

Эти производители, как показывает экспертиза, предлагают кофе, изготовленный из высококачественных зерен без ненужных добавок.

Отказ от «три в одном»: почему стоит обратить внимание на состав

Смеси «три в одном», комбинирующие кофе, сливки и сахар, хотя и удобны, часто оказываются не самым лучшим выбором. Как отмечает Роскачество, подобные продукты могут содержать мало кофеина, а также дополнительные растительные добавки, которые снижают их качество. Обратите внимание на состав, чтобы избежать ненужных компонентов.

Критерии выбора качественного растворимого кофе: рекомендации Роскачества

Для выбора действительно хорошего растворимого кофе воспользуйтесь этими практичными советами:

  • Состав: внимательно изучите состав продукта. Идеальный растворимый кофе состоит исключительно из зерен кофе. Избегайте продуктов с добавлением сахара, сливок или ароматизаторов.
  • Цена: не гонитесь за слишком низкой ценой. Часто низкая стоимость свидетельствует о низком качестве продукта.
  • Бренд: выбирайте кофе известных брендов, зарекомендовавших себя на рынке высоким качеством.
  • Упаковка: обращайте внимание на герметичность упаковки. Она сохранит аромат и свежесть вашего кофе.

Вкусный и полезный выбор для вас

Правильный выбор растворимого кофе — это забота о своем здоровье и удовольствии. Качественный продукт не только порадует вас прекрасным вкусом, но и предоставит бодрость и энергию без излишних добавок. Вооружитесь знаниями от Роскачества и наслаждайтесь отличным растворимым кофе, выбирая из множества вариантов на рынке!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

почему тараканы боятся света

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

стоимость лазерной резки фанеры в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

24 минуты назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета