Полумутная бурда в пакетике: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше даже не пробовать
roscontrol.com
Росконтроль обнародовал перечень брендов растворимого кофе, которые точно не стоит покупать, даже при наличии специальных предложений.
Несколько брендов, включая Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня на Паяхъ" и "Черная Карта", были признаны лучшими и безопасными для употребления. Однако некоторые образцы, в том числе Italica, "Фаворит" и MacCoffee Favorite, были включены в черный список из-за признаков подделки. Росконтроль заявил, что такие продукты не могут быть названы "кофе", так как изготовлены из растительного сырья другого происхождения, например, цикория или злаков.