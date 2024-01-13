Полумутная бурда в пакетике: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше даже не пробовать

Росконтроль обнародовал перечень брендов растворимого кофе, которые точно не стоит покупать, даже при наличии специальных предложений.





Проведя анализ в лаборатории, эксперты выявили фальсификации среди нескольких производителей. Для исследования был выбран сублимированный кофе, поскольку он составляет основу потребления. Этот вид кофе пользуется популярностью благодаря своей простоте приготовления – достаточно лишь залить кипятком. Несмотря на то, что многие не считают растворимый кофе подлинным, эксперты заявляют, что он может быть не хуже свежемолотого, при условии использования качественного сырья. Для определения лучшего продукта все образцы были проанализированы в лаборатории на содержание углеводного профиля и глюкозы.Несколько брендов, включая Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня на Паяхъ" и "Черная Карта", были признаны лучшими и безопасными для употребления. Однако некоторые образцы, в том числе Italica, "Фаворит" и MacCoffee Favorite, были включены в черный список из-за признаков подделки. Росконтроль заявил, что такие продукты не могут быть названы "кофе", так как изготовлены из растительного сырья другого происхождения, например, цикория или злаков.