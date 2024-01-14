Центральный орган контроля качества товаров представил список брендов растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать даже в случае акций и специальных предложений. После проведения исследования в лаборатории, эксперты обнаружили подделки среди некоторых известных марок. Для анализа был выбран сублимированный кофе, поскольку он составляет большую часть общего потребления. Этот вид кофе пользуется популярностью благодаря своей простоте приготовления - достаточно залить кипятком. Несмотря на то, что некоторые считают растворимый кофе настоящим, эксперты подтверждают, что он может быть не хуже молотого, если используется качественное сырье. В ходе исследования все образцы были тщательно изучены в лаборатории для определения лучшего продукта по содержанию углеводного профиля и глюкозы.



Несколько брендов, таких как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня на паяхъ" и "Черная карта", были признаны одними из лучших и безопасными для потребления. Однако некоторые образцы, включая Italica, "Фаворит" и MacCoffee Favorite, были внесены в черный список из-за признаков фальсификации. Центральный орган контроля качества товаров заявил, что такие продукты не могут считаться настоящим кофе, поскольку изготовлены из растительного сырья иного происхождения, такого как цикорий или злаки.