Новости России
· Алина Алмакаева

Полумутная бурда в чашке: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше даже не пробовать

Полумутная бурда в чашке: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше даже не пробовать

regnum.ru

Подписаться в Telegram

Центральный орган контроля качества товаров представил список брендов растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать даже в случае акций и специальных предложений. После проведения исследования в лаборатории, эксперты обнаружили подделки среди некоторых известных марок. Для анализа был выбран сублимированный кофе, поскольку он составляет большую часть общего потребления. Этот вид кофе пользуется популярностью благодаря своей простоте приготовления - достаточно залить кипятком. Несмотря на то, что некоторые считают растворимый кофе настоящим, эксперты подтверждают, что он может быть не хуже молотого, если используется качественное сырье. В ходе исследования все образцы были тщательно изучены в лаборатории для определения лучшего продукта по содержанию углеводного профиля и глюкозы.


Несколько брендов, таких как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня на паяхъ" и "Черная карта", были признаны одними из лучших и безопасными для потребления. Однако некоторые образцы, включая Italica, "Фаворит" и MacCoffee Favorite, были внесены в черный список из-за признаков фальсификации. Центральный орган контроля качества товаров заявил, что такие продукты не могут считаться настоящим кофе, поскольку изготовлены из растительного сырья иного происхождения, такого как цикорий или злаки.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани за 2023 год на дорогах погибли 37 человек

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани умер бывший директор муниципального дорожного предприятия

вызвать бригаду по уничтожению борщевика

Новости Татарстана

день назад

Вероника Степанова отказалась бежать спринт на этапе Кубка России в Казани

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

замена арматуры в сливном бачке унитаза в Казани

Новости Татарстана

день назад

На Казанке построят детский парк за счет республиканского бюджета

Новости Татарстана

день назад

Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане назвали самый популярный участок трассы М-12 в новогодние праздники

Новости Казани

7 часов назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»
Лонгриды
3 дня назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов принял участие в популярном тренде о путешествиях

Новости Татарстана

2 часа назад

Голкипер Акмурзин может вернуться в казанский «Рубин»

Новости Татарстана

2 часа назад

Казань оказалась в тройке городов лидеров для новогодних путешествий
«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников
Лонгриды
6 дней назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за 2023 год было отстранено 13 арбитражных управляющих

Новости Казани

7 часов назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»

Новости Татарстана

8 часов назад

Более 70 млн рублей уйдёт на содержание дорог в Авиастроительном районе Казани 
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый