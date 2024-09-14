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Получите от государства 650 тысяч рублей: стало известно, кому из россиян положена солидная выплата

Для работающих граждан России, приобретающих жи...

ldpr.ru

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Для работающих граждан России, приобретающих жилье в ипотеку, доступен значительный бонус в виде налогового вычета. Это может стать весомым подспорьем в семейном бюджете.

Специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, как правильно оформить вычет и какие ограничения могут ожидать заявителей.

Что такое имущественный налоговый вычет?

Имущественный вычет — это возможность вернуть часть уплаченных налогов при покупке недвижимости. Максимальная сумма, с которой можно получить возврат, составляет 2 миллиона рублей. В таком случае граждане могут вернуть до 260 тысяч рублей. Но если жилье приобретается с использованием ипотечного кредита, сумма возврата увеличивается. При учете уплаченных процентов по займу базовая сумма возрастает до 3 миллионов рублей, а вернуть можно до 390 тысяч рублей.

Пример расчета

Представьте, что за год ваш доход составил 1 миллион рублей, а сумма уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составила 130 тысяч рублей. Именно эту сумму вы сможете вернуть в виде налогового вычета за год. Если ваш вычет превышает эту сумму, например, вы приобрели квартиру за 3 миллиона рублей, то оставшуюся часть вычета можно перенести на последующие годы. Важно помнить, что максимальный лимит имущественного и ипотечного вычетов суммарно не превышает 5 миллионов рублей.

Какие условия нужно учесть?

Для тех, кто не платит НДФЛ, право на вычет не предусмотрено. Также лишены возможности получить возврат граждане, которые вложили в покупку недвижимости средства, полученные в рамках государственной поддержки или как материальная помощь от работодателя. Еще одним исключением является покупка жилплощади у родственников или ее получение в наследство — в таких случаях вычет также не предоставляется.

Как оформить вычет?

Чтобы получить имущественный вычет, нужно подать заявление в налоговую службу. Для этого вам понадобятся следующие документы:

  • Договор купли-продажи недвижимости.
  • Ипотечный договор (если жилье приобреталось с использованием кредита).
  • Справка 2-НДФЛ, подтверждающая уплату налогов за год.
  • Копия выписки из Росреестра, подтверждающая ваше право собственности.

После подачи заявления и проверки документов, налоговая служба вернет вам причитающуюся сумму на указанный банковский счет.

Оформление налогового вычета — это реальная возможность вернуть существенную часть средств при покупке жилья, особенно в случае использования ипотеки. Важно грамотно подойти к процессу, собрать все необходимые документы и следовать инструкциям. Если ваш вычет не исчерпан за один год, его можно получить в будущем. Такой подход поможет вам сэкономить на выплатах и значительно облегчить процесс покупки жилья.

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