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· Алина Алмакаева

Получат уже в феврале: неработающим пенсионерам пообещали серьезную прибавку к пенсии

Получат уже в феврале: неработающим пенсионерам пообещали серьезную прибавку к пенсии

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Пенсия включает в себя две части: фиксированную и страховую. Вторая часть расчитывается индивидуально в зависимости от общего трудового стажа и средней заработной платы до 1 января 2002 года, а также от размера пенсионных взносов после этой даты. Фиксированная выплата устанавливается в фиксированной сумме, которая на сегодняшний день составляет 7 567 рублей 33 копейки. В 2024 году предлагается увеличить эту сумму до 8 134 рублей 88 копеек.

Также, в 2024 году стоимость пенсионного коэффициента увеличится с 129,46 до 133,05 рубля. Этот коэффициент является важным для расчёта страховой части пенсии. Пенсионные коэффициенты (или пенсионные баллы) накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера взносов, которые работодатель уплачивает в социальный фонд. При расчёте пенсии, сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.

Предполагается, что повышение пенсий для неработающих пенсионеров затронет более 32 миллионов граждан. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что Президент Владимир Путин поручил законодательно обеспечить решение этого вопроса.

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