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Получат миллион счастливых дней в награду: Глоба назвал 4 везунчиков

Получат миллион счастливых дней в награду: Глоба назвал 4 везунчиков

healthy-animal.ru

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Астролог Павел Глоба выделил четыре знака зодиака, которые с 13 февраля начнут ощущать позитивные изменения. Сейчас самое время внести коррективы в текущую ситуацию, прислушаться к наставлениям Глобы и воспользоваться возможностью для реализации своих желаний.

Текущая неделя становится идеальным моментом для старта нового этапа. Важно внимательно обдумать планы на будущее, так как их осуществление может принести ожидаемый успех.

Овнам рекомендуется провести неделю с целью осознания своих истинных ценностей. Определение приоритетов поможет достичь великих высот в ближайшем времени.

Львам следует устранить препятствия на пути к своим целям. Приведение мыслей в порядок сделает возможным достижение желаемого результата. Позитивные изменения уже близки.

Для Водолеев наступает период новых возможностей, наполненный радостью и счастьем. Следует закрыть дверь прошлому и сосредоточиться исключительно на благоприятном, что ожидает впереди.

Рыбам пора сделать перезагрузку. Отложите решение текущих проблем и уделите внимание чему-то увлекательному и приятному. Посвящение времени творчеству или хобби поможет расслабиться, а часть проблем разрешится сама собой. Важно не перегружать себя лишними обязанностями, сообщает ngnovoros.

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