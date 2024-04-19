Получат единовременно по 10 000 рублей: ветераны обрадовались неожиданному решению правительства

В 2024 году российские ветераны Великой Отечественной войны и другие заслуженные граждане вновь получат ежегодные единовременные выплаты в честь Дня Победы, как это было установлено Указом президента № 186 от 24 апреля 2019 года.

Эта традиция поддерживается в целях поддержания благодарности и уважения к старшему поколению, сыгравшему ключевую роль в истории страны.

Размеры выплат:

Ветераны ВОВ могут рассчитывать на стандартную выплату в размере 10 000 рублей.

Труженики тыла, а также другие категории граждан, перечисленные в Федеральном законе № 5 «О ветеранах» от 12 января 1995 года, получат 5 000 рублей.

Юбилейные годы:

В юбилейные годы, такие как предстоящий 2025 год (80-летие Победы), выплаты традиционно увеличиваются. Предварительные данные говорят о возможном повышении сумм до 75 000 рублей для ветеранов.

Региональные инициативы:

В некоторых регионах, таких как Санкт-Петербург и Владимирская область, местные власти устанавливают дополнительные выплаты для ветеранов и других категорий граждан, что может увеличивать общую сумму до 10 000 и более рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе суммы выплат для ветеранов достигают 20 000 рублей.

Процесс выплаты:

Выплаты, как правило, производятся заранее в апреле, чтобы обеспечить, чтобы ко Дню Победы 9 мая ветераны уже располагали этими средствами.

Выплата осуществляется через Социальный фонд России, и не требует от получателей никаких дополнительных действий, так как все сведения уже находятся в базе данных.

Важно: Ветераны, проживающие за пределами России, в странах Прибалтики, также имеют право на получение этих выплат, которые оформляются через российские дипломатические представительства.

Эти меры являются частью усилий правительства по улучшению благосостояния пожилых граждан и подтверждают важность уважения и благодарности к старшему поколению, внесшему вклад в историю страны.