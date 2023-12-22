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Получат деньги прямо из воздуха: Володина назвала знак, который в 2024 году начнет быстро богатеть

Получат деньги прямо из воздуха: Володина назвала знак, который в 2024 году начнет быстро богатеть

astroigoro.ru

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Знаменитый российский астролог Василиса Володина назвала знак зодиака, представителям которого в 2024 году звезды обещают значительное улучшение финансового положения: деньги буквально будут появляться из воздуха, пишет progorodnn.

Родившиеся под созвездием козерога в новом 2024 году сильно удивятся, что их кошельки начнут стремительно толстеть: это связано с тем, что у данного знака, согласно гороскопу, начнется период, когда Вселенная будет одаривать их энергией и финансовыми ресурсами.

Вместе с тем грядущий год принесет козерогам серьезные положительные перемены в отношениях с семьей, в личной жизни и в карьере: весной ожидается, что удача станет их верным напарником и будет рядом в любом деле. Возможно, именно весной 2024 года представителям данного знака внезапно придет крупная сумма денег, или они станут знаменитыми.

Однако не весь год будет невероятно везучим, потому что в декабре 2024 года перед козерогами, вероятно, встанет выбор между личной жизнью и карьерой. При этом принять решение будет самой сложной задачей за весь год.

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