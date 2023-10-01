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· Алина Алмакаева

Получат деньги буквально из воздуха: какому знаку зодиака Володина напророчила богатство

Получат деньги буквально из воздуха: какому знаку зодиака Володина напророчила богатство

Фото из соцсетей

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Российская телеведущая и астролог Василиса Володина подготовила новый прогноз для знаков зодиака. Тельцы не напрасно так много времени и энергии тратят на работу. Они скоро смогут насладиться ожидаемыми результатами, деньги начнут буквально литься к ним. Однако счастье, которое принесет представителям этого знака зодиака, не ограничится улучшением материального положения – они также разовьют свои творческие способности. Вероятно, они найдут дело по душе.

Также этому знаку стоит обращаеть на знаки судьбы. Благодаря этому они смогут найти свою вторую половину.

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