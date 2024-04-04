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Положена работающим и не работающим: пенсионеров со стажем более 20 лет призвали оформить новую льготу

Положена работающим и не работающим: пенсионеров со стажем более 20 лет призвали оформить новую льготу

РИА

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Пенсионерам предлагается новое привлекательное предложение, доступное лишь при соблюдении определенного трудового стажа.

Чтобы воспользоваться этой инициативой, необходимо отработать не менее 20 лет в конкретном регионе. Даже пенсионеры, продолжающие работать, имеют возможность получить дополнительные выплаты. Сообщает эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов.

По его словам, пенсионеры могут претендовать на данное предложение, подтвердив свой трудовой стаж. Они получат звание "ветеран труда", если отработали продолжительное время в конкретном регионе и продолжают жить там.

Заслужить звание "ветеран труда" на уровне всей страны сложно из-за требования иметь иные достижения, такие как награды, благодарственные письма или ордена. В то же время, во многих регионах возможно получить льготы исключительно за трудовой стаж.

Например, в городе Санкт-Петербурге после отработки 20 лет можно быть удостоенным звания "ветеран труда". Общий трудовой стаж должен составлять 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Лауреаты этого звания получат дополнительные выплаты свыше 1000 рублей ежемесячно.

Аналогичные условия действуют и в Нижегородской области, где женщинам необходимо отработать 20 лет, а мужчинам – 25 лет, с общим трудовым стажем соответственно 35 и 40 лет. Люди, удостоенные звания "ветеран труда", имеют возможность получать дополнительные выплаты к пенсии более чем на 700 рублей ежемесячно. Это выгодное предложение действует даже для трудящихся пенсионеров.

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