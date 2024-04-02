Положена как работающим, так и не работающим: российских пенсионеров со стажем более 20 лет призвали оформить новую льготу

Пенсионерам было представлено новое привлекательное предложение, доступное исключительно при наличии определенного трудового стажа.

Для того чтобы воспользоваться этим уникальным шансом, необходимо отработать не менее 20 лет в конкретном регионе. Даже те, кто продолжает активную трудовую деятельность, могут получить эту новую бонусную выплату. Эту информацию раскрыл Сергей Власов, специалист по вопросам пенсий.

По его сообщению, пенсионеры могут воспользоваться этим предложением при условии подтверждения своего трудового стажа и получения звания "ветеран труда". Это звание доступно тем, кто отработал длительное время в конкретном регионе и продолжает проживать именно там.

Чтобы получить статус "ветеран труда" на уровне всей страны, требуются не только годы стажа, но и значимые достижения, такие как награды, грамоты или ордена. Это звание присваивается ограниченному числу людей. Однако в различных регионах могут быть предоставлены льготы на основе трудового стажа без дополнительных заслуг.

Например, в Санкт-Петербурге после отработки 20 лет можно получить статус "ветеран труда", подтвердив работу именно в этом городе. Общий трудовой стаж для мужчин должен составлять 45 лет, а для женщин - 40 лет. Лауреаты статуса "ветеран труда" будут получать ежемесячные доплаты свыше 1000 рублей.

Подобные правила также действуют в Нижегородской области, где для женщин необходимо отработать 20 лет, а для мужчин - 25 лет, с общим трудовым стажем соответственно 35 и 40 лет. Люди с званием "ветеран труда" имеют возможность получать дополнительные выплаты к пенсии более чем на 700 рублей ежемесячно. Это привлекательное предложение доступно даже для трудящихся пенсионеров.