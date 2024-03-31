Положена как работающим, так и не работающим: пенсионеров со стажем больше 20 лет призвали оформить новую льготу

Пенсионерам предлагается новое выгодное предложение, доступное только при условии наличия определенного трудового стажа. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо отработать не менее 20 лет в конкретном регионе. Даже работающие пенсионеры могут получить новую бонусную выплату. Об этом сообщил специалист по пенсионным вопросам Сергей Власов.

По его словам, пенсионеры могут претендовать на это предложение, если подтвердят свой трудовой стаж. Им будет присвоено звание "ветеран труда", если они отработали долгое время в конкретном регионе и продолжают проживать там.

Получить звание "ветеран труда" на общенациональном уровне сложно из-за требования наличия других достижений, таких как награды, грамоты или ордена. Однако во многих регионах можно получить льготы только по трудовому стажу.

Например, в Санкт-Петербурге после 20 лет работы в этом городе можно получить звание "ветеран труда". Общий трудовой стаж должен составить 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Лауреаты звания получат дополнительные выплаты свыше 1000 рублей ежемесячно.

Подобные условия также предлагаются в Нижегородской области, где для женщин требуется отработать 20 лет, а для мужчин - 25 лет, с общим трудовым стажем соответственно 35 и 40 лет. Обладатели звания "ветеран труда" имеют возможность получать ежемесячные доплаты к пенсии более чем на 700 рублей. Это льготное предложение действует даже для работающих пенсионеров.