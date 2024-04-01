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Положена как работающим, так и не работающим: пенсионеров со стажем более 20 лет призвали оформить новую льготу

Положена как работающим, так и не работающим: пенсионеров со стажем более 20 лет призвали оформить новую льготу

pravoved-plus.msk.ru

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Пенсионерам было объявлено о новом привлекательном предложении, которое доступно исключительно при наличии определенного трудового стажа.

Для воспользования этим уникальным шансом необходимо отработать не менее 20 лет в конкретном регионе. Новую бонусную выплату могут получить даже те, кто продолжает активно трудиться. Эту информацию раскрыл Сергей Власов, эксперт по пенсионным вопросам.

По его словам, пенсионеры могут претендовать на это предложение, при условии подтверждения своего трудового стажа. Речь идет о присвоении им звания "ветеран труда", доступного для тех, кто отработал долгое время в конкретном регионе и продолжает проживать там.

Для получения звания "ветеран труда" на уровне всей страны требуются не только долгие годы стажа, но и другие выдающиеся достижения, такие как награды, грамоты или ордена. Это звание присваивается ограниченному числу людей. Однако во многих регионах возможно получить льготы и без дополнительных достижений, помимо трудового стажа.

Например, в Санкт-Петербурге после отработки 20 лет можно получить звание "ветеран труда", при условии подтверждения работы именно в этом городе. Общий трудовой стаж должен составлять 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Лауреаты звания "ветеран труда" будут получать дополнительные выплаты свыше 1000 рублей ежемесячно.

Подобные условия также действуют в Нижегородской области, где женщинам требуется отработать 20 лет, а мужчинам - 25 лет, с общим трудовым стажем соответственно 35 и 40 лет. Обладатели звания "ветеран труда" имеют возможность получать ежемесячные доплаты к пенсии более чем на 700 рублей. Это выгодное предложение гарантировано даже для работающих пенсионеров.

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