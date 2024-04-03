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· Артем Акчурин

Положена как работающим, так и не работающим: пенсионерам со стажем больше 20 лет рекомендуют оформить новую льготу

Положена как работающим, так и не работающим: пенсионерам со стажем больше 20 лет рекомендуют оформить новую льготу

yar.aif.ru

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Пенсионерам предлагается новое привлекательное предложение, доступное при условии наличия определенного трудового стажа.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо отработать не менее 20 лет в конкретном регионе. Работающие пенсионеры также могут получить новую дополнительную выплату по этой программе. Об этом сообщил специалист по пенсионным вопросам Сергей Власов.

По его словам, пенсионеры смогут претендовать на данное предложение, если подтвердят свой трудовой стаж, а также соответствие требованиям. Им будет присвоено звание "ветеран труда", если они отработали длительное время в конкретном регионе и до сих пор проживают там.

Звание "ветеран труда" на уровне всей страны сложно получить из-за требований к наличию других достижений, таких как награды, грамоты или ордена. Однако в различных регионах возможно получить льготы только на основании трудового стажа.

Например, в Санкт-Петербурге после отработки 20 лет в городе можно быть удостоенным звания "ветеран труда". Общий трудовой стаж должен составлять 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Лауреаты получат дополнительные выплаты более 1000 рублей ежемесячно.

Аналогичные условия действуют в Нижегородской области, где для женщин требуется отработать 20 лет, а для мужчин - 25 лет, с общим трудовым стажем соответственно 35 и 40 лет. Обладатели звания "ветеран труда" имеют возможность получать ежемесячные доплаты к пенсии более чем на 700 рублей. Эти льготы распространяются даже на трудящихся пенсионеров.

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