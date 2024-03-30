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Положена и работающим, и неработающим: в России пенсионеров призвали оформить новую льготу за стаж больше 20 лет

Положена и работающим, и неработающим: в России пенсионеров призвали оформить новую льготу за стаж больше 20 лет

РИА

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Пенсионерам было объявлено о новом выгодном предложении, которое предоставляется только при наличии определенного трудового стажа.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо отработать не менее 20 лет в конкретном регионе. Новую бонусную выплату могут получить даже те, кто продолжает работать. Эту информацию раскрыл Сергей Власов, специалист по пенсионным вопросам.

Согласно его утверждениям, пенсионеры могут претендовать на это предложение, если подтверждают свой трудовой стаж. Речь идет о присвоении им звания "ветеран труда", которое доступно для тех, кто отработал долгое время в конкретном регионе и все еще проживает там.

Получить звание "ветеран труда" на уровне всей страны довольно сложно, поскольку помимо стажа требуются и другие достижения, такие как награды, грамоты или ордена. Это звание присваивается ограниченному числу людей. Однако во многих регионах возможно получить льготы и без дополнительных достижений, помимо трудового стажа.

К примеру, в Санкт-Петербурге по итогам 20 лет работы можно получить звание "ветеран труда", при условии, что работа была подтверждена именно в этом городе. Общий трудовой стаж должен составлять 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Лауреаты звания "ветеран труда" будут получать дополнительные выплаты свыше 1000 рублей ежемесячно.

Подобные условия также предлагаются в Нижегородской области, где женщинам требуется отработать 20 лет, а мужчинам - 25 лет, с общим трудовым стажем соответственно 35 и 40 лет. Обладатели звания "ветеран труда" имеют возможность получать ежемесячные доплаты к пенсии более чем на 700 рублей. Данное льготное предложение гарантировано даже для работающих пенсионеров.

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