Положена и работающим, и неработающим: российских пенсионеров призвали оформить новую льготу за стаж больше 20 лет

Пенсионерам было объявлено о новом привилегированном предложении, которое доступно только при наличии определенного трудового стажа.

Для того чтобы соответствовать этому критерию, необходимо отработать как минимум 20 лет в конкретном регионе. Даже пенсионеры, находящиеся на трудовой активности, смогут получить бонусные выплаты. Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов.



По его словам, пенсионеры смогут воспользоваться этим новым предложением, подтвердив свой трудовой стаж и получив звание "ветеран труда". Это звание присваивается тем, кто отработал долгое время в определенном регионе и по-прежнему проживает там.





Получить звание "ветеран труда" на уровне всей страны довольно сложно, поскольку помимо стажа требуются и другие достижения, такие как награды, грамоты или ордена. Однако во многих регионах возможно получить льготы даже без других достижений.Например, в Санкт-Петербурге за 20 лет работы возможно получить звание "ветеран труда", при условии, что работа была подтверждена именно в этом городе. Общий трудовой стаж для мужчин должен быть 45 лет, а для женщин - 40 лет. Лауреаты этого звания будут получать дополнительные выплаты, превышающие тысячу рублей ежемесячно.Подобные условия также предлагаются в Нижегородской области, где женщинам необходимо отработать 20 лет, а мужчинам - 25 лет, с общим трудовым стажем соответственно 35 и 40 лет. Лауреаты этого звания будут получать дополнительные выплаты к пенсии более 700 рублей ежемесячно. Эта льгота гарантирована даже для работающих пожилых людей.