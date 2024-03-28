Положена и работающим, и неработающим: пенсионеров призвали оформить новую льготу за стаж больше 20 лет

Пенсионерам было объявлено о новом привилегированном предложении, которое доступно только при наличии определенного трудового стажа.

Необходимо отработать не менее 20 лет в конкретном регионе для получения дополнительной выплаты. Даже пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право на этот бонус. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов рассказал об этой новой инициативе.

По его словам, пенсионеры смогут воспользоваться этим новым преимуществом, подтвердив свой трудовой стаж. Одним из условий является присвоение звания "ветеран труда" тем, кто отработал долгое время в определенном регионе и продолжает там проживать.

На уровне всей страны получить звание "ветеран труда" довольно сложно, поскольку помимо стажа требуется иметь и другие заслуги, такие как награды, грамоты или ордена. Это звание присваивается ограниченному числу людей. Однако во многих регионах можно получить льготы даже при отсутствии других достижений, помимо трудового стажа.

Например, в Санкт-Петербурге за 20 лет работы можно получить звание "ветеран труда", если работа была подтверждена именно в этом городе. Общий трудовой стаж для мужчин должен составлять 45 лет, а для женщин - 40 лет. Лауреаты звания "ветеран труда" будут получать дополнительные выплаты каждый месяц, превышающие тысячу рублей.

Подобные условия также предлагаются в Нижегородской области, где для женщин требуется отработать 20 лет, а для мужчин - 25 лет, с общим трудовым стажем соответственно 35 и 40 лет. Звание "ветеран труда" гарантирует пенсионерам дополнительные выплаты к пенсии в размере более 700 рублей ежемесячно, даже для трудоустроенных пожилых людей.