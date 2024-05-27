Полный запрет. Всех россиян, у которых есть дача или огород, ждет сюрприз

Садоводам и огородникам необходимо обращать внимание на новые законодательные ограничения, касающиеся определенных видов деятельности на приусадебных участках. По информации от primpress, с началом дачного сезона будет ужесточен контроль за соблюдением этих изменений.

Эксперты отмечают, что нарушение установленных правил будет влекти серьезные штрафы для садоводов, включая запрет на образование свалок на своих участках и незаконное хранение мусора без специальных контейнеров для неорганических отходов.

Наличие мусора на территории приведет к штрафам от 20 до 50 тысяч рублей, а за захоронение пластиковых отходов в землю предусмотрено штраф в размере 2000 рублей.

Также важно помнить о правилах посадки растений: деревья следует сажать не ближе трех метров к забору соседей, иначе возможны финансовые санкции.