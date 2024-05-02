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«Полный запрет со 2 по 12 мая». Абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз

«Полный запрет со 2 по 12 мая». Абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз

rtek24.ru

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В преддверии активного дачного сезона, который стартует 1 мая 2024 года, российские дачники столкнутся с новыми ограничениями и штрафами, установленными федеральным законодательством.

Эти изменения направлены на улучшение экологической обстановки на дачных участках и регулирование использования земли.

Основные нововведения включают:

  • Запрет на свалки мусора: Теперь строго запрещено складировать мусор на территории дачных участков. Нарушение этого правила повлечет за собой штрафы от 20 до 50 тысяч рублей.
  • Обращение с неорганическими отходами: Все неорганические отходы должны быть размещены в специальных контейнерах, а закапывание мусора в огороде теперь приведет к штрафу в размере 2 тысяч рублей.
  • Регуляция посадки деревьев: Деревья не должны высаживаться ближе трех метров к забору соседа. Несоблюдение этого правила может стать причиной штрафа, если соседи обратятся с жалобой.
  • Ограничения на содержание животных: Владельцы дач, на которых разрешено только подсобное хозяйство, могут содержать коз, свиней и коров. На обычных дачных участках содержание этих животных запрещено и влечет штрафы от десяти тысяч рублей или больше, в зависимости от кадастровой стоимости дачи.

Эти меры направлены на предотвращение экологических проблем и улучшение общего вида дачных кооперативов. Российское правительство акцентирует внимание на необходимости соблюдения новых правил, которые помогут сохранить природу и обеспечить комфортное сосуществование дачников.

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