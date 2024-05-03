«Полный запрет со 2 по 12 мая». Абсолютно всех россиян, у которых есть дача или огород, ждет сюрприз

Для владельцев дач и огородов в России вступают в силу новые законодательные ограничения, которые могут повлечь за собой значительные штрафы за некоторые виды деятельности.

С началом активного дачного сезона 1 мая, важно быть в курсе и соблюдать эти новые правила, чтобы избежать финансовых потерь.

Среди ключевых изменений — полный запрет на создание свалок на дачных участках. Оставлять мусор в необорудованных местах или закапывать его прямо в почве теперь категорически запрещено. Для хранения неорганических отходов необходимо обустраивать специализированные контейнеры.

Нарушение правил утилизации мусора приведет к штрафам от 20 до 50 тысяч рублей. За закапывание пластика в почве предусмотрен штраф в размере 2 тысячи рублей.

Ещё одно важное ограничение касается высадки деревьев рядом с соседскими заборами. Растения должны быть посажены на расстоянии не менее трех метров от забора. Несоблюдение этого правила может привести к штрафу, если сосед выразит несогласие и обратится в соответствующие органы.

Дополнительные ограничения наложены на содержание крупного скота, такого как козы, свиньи и коровы. Эти животные могут быть разрешены только на участках, классифицированных как подсобные хозяйства. Несанкционированное содержание таких животных на обычных дачных участках повлечет за собой штрафы, начиная от десяти тысяч рублей или в зависимости от кадастровой стоимости дачи.

Эти нововведения предназначены для поддержания порядка и санитарных норм на дачных участках, а также для защиты прав соседей и окружающей среды. Владельцам дач рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми правилами и принять необходимые меры для их соблюдения, чтобы избежать штрафных санкций.