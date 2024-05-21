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Полный запрет с сегодняшнего дня. Всех у кого есть дача или огород, ждет сюрприз

Садоводы и огородники должны быть внимательными, так как вступают в силу новые законодательные ограничения, касающиеся определенных видов деятельности на приусадебных участках.

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Садоводы и огородники должны быть внимательными, так как вступают в силу новые законодательные ограничения, касающиеся определенных видов деятельности на приусадебных участках. По данным PRIMPRESS, с началом дачного сезона будет ужесточен контроль за соблюдением этих нововведений.

Эксперты подчеркивают, что все садоводы будут подвергаться значительным штрафам за нарушение установленных правил, включая запрет на образование свалок на своих участках и незаконное хранение мусора без специальных контейнеров для неорганических отходов.

Наличие мусора на территории приведет к штрафам для владельца участка в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а за захоронение пластиковых отходов в землю придется заплатить 2000 рублей.

Также важно помнить о правилах посадки растений: деревья следует высаживать не ближе трех метров к забору соседей, иначе грозит финансовое наказание.

Кроме того, стоит учитывать запрет на разведение определенных видов животных на дачных участках, таких как козы, свиньи и коровы. Эти виды животных разрешены только на участках сельскохозяйственного профиля. Штрафы за нарушения могут начинаться от 10 тысяч рублей или определяться по кадастровой стоимости участка.

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