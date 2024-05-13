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Полный запрет с сегодняшнего дня. Всех россиян, у которых есть дача или огород, ждет сюрприз

Владельцам дач и огородов рассказали о новых ограничениях, которые вступают в силу в ближайшее время.

pokayadoma.ru

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Владельцам дач и огородов рассказали о новых ограничениях, которые вступают в силу в ближайшее время.

Эти изменения могут существенно повлиять на привычный уклад жизни дачников, предупреждает PRIMPRESS.

  • Новые правила и штрафы

С 1 мая в России начинается активный дачный сезон, который продлится до конца майских праздников. В это время владельцы дачных участков должны быть особенно внимательны к соблюдению новых законодательных требований, чтобы избежать неприятных последствий.

  • Запрет на свалки и мусор

Одно из ключевых нововведений — полный запрет на создание свалок из мусора на дачном участке. Теперь нельзя закапывать отходы прямо в огороде. Для неорганических отходов необходимо использовать специальные контейнеры. Нарушение этих правил грозит штрафами: за обнаруженную кучу мусора можно получить штраф от 20 000 до 50 000 рублей, а за закопанный пластик — 2 тысячи рублей.

  • Деревья и границы участка

Также новые правила касаются посадки деревьев. Запрещено высаживать деревья непосредственно у соседского забора. Минимальное расстояние до забора должно составлять три метра. В случае жалобы от соседей владельца участка могут оштрафовать.

  • Разведение животных

Дополнительно вводятся ограничения на содержание животных на дачных участках. Козы, свиньи и коровы теперь могут находиться только на участках, отведенных под подсобное хозяйство. В противном случае владельцам грозит штраф не менее десяти тысяч рублей, а в некоторых случаях сумма штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости участка.

Советы для дачников

  • Следите за обновлениями законодательства: Постоянно проверяйте актуальные нормы и правила, чтобы быть в курсе всех изменений.
  • Организуйте правильное хранение отходов: Используйте специальные контейнеры для неорганических отходов и не создавайте свалки на участке.
  • Учитывайте расположение деревьев: Сажайте деревья на безопасном расстоянии от соседских заборов.
  • Соблюдайте правила содержания животных: Держите домашних животных только на разрешенных участках.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать крупных штрафов и сохранить порядок на дачном участке. Будьте внимательны и следуйте законодательным требованиям, чтобы наслаждаться дачным сезоном без неприятностей!

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