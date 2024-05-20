Полный запрет с сегодняшнего дня. Всех россиян, у которых есть дача или огород, ждет неожиданный сюрприз

Садоводам и огородникам важно следить за новыми законодательными ограничениями, касающимися деятельности на приусадебных участках. Согласно информации от PRIMPRESS, с началом сезона отдыха на даче будет ужесточен контроль за соблюдением этих норм.

Эксперты отмечают, что нарушения правил будут наказываться значительными штрафами, включая запрет на создание свалок на территории участка и незаконное складирование мусора без специальных контейнеров для неорганических отходов.

Наличие мусора на участке может привести к штрафам в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а за захоронение пластиковых отходов в почву предусмотрено штраф в размере 2000 рублей.

Также важно помнить об ограничениях по посадке растений: деревья следует высаживать не ближе чем на трех метрах от забора соседнего участка, иначе предусмотрены финансовые санкции.

Кроме того, стоит учитывать запрет на содержание определенных видов животных на дачных участках, таких как козы, свиньи и коровы. Подобные животные разрешены только на участках сельскохозяйственного назначения. За нарушения могут быть наложены штрафы начиная от 10 тысяч рублей.