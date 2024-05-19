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· 16+ · Ульяна Сенько

Полный запрет с сегодняшнего дня. Всех граждан страны, у которых есть дача или огород, ждет сюрприз

С началом дачного сезона в России, который открывается 1 мая, введены новые правила и штрафы для владельцев дачных участков. Эти поправки к законодательству направлены на повышение экологической ответственности и регулирование использования земель.

dzen.ru

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С началом дачного сезона в России, который открывается 1 мая, введены новые правила и штрафы для владельцев дачных участков. Эти поправки к законодательству направлены на повышение экологической ответственности и регулирование использования земель.

Основные нововведения:

  • Запрет на свалки мусора: Владельцам дач теперь запрещено складировать мусор на своих участках. Для неорганических отходов должны быть установлены специальные контейнеры, что поможет предотвратить загрязнение почвы.
  • Штрафы за нарушение: Обнаружение мусора на участке может привести к штрафу от 20 до 50 тысяч рублей. За закопанный в огороде пластик установлен штраф в размере 2 тысячи рублей.
  • Расстояние при посадке деревьев: Деревья должны высаживаться на расстоянии минимум трех метров от соседского забора, нарушение этого правила может стать причиной штрафа после жалобы соседа.
  • Ограничения на содержание животных: Разведение коз, свиней и коров разрешено только на участках, отнесенных к подсобному хозяйству. Нарушение приведет к штрафу не менее десяти тысяч рублей или зависящему от кадастровой стоимости участка.

Эти меры усиливают контроль за экологическим состоянием дачных участков и способствуют поддержанию порядка и чистоты. Они также защищают окружающую среду и улучшают качество жизни дачников. Владельцам дач необходимо тщательно изучить новые правила и принять соответствующие меры для их соблюдения, чтобы избежать финансовых потерь в виде штрафов.

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