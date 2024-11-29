Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Полный запрет на покупку: жителей Российской Федерации ошарашили новым правилом, введенным в «Пятерочке»

В Ростове-на-Дону жители столкнулись с необычно...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

На улице Волкова, 8, в Ростове-на-Дону жители столкнулись с необычной ситуацией в супермаркете «Пятёрочка». Уже вторые сутки покупатели наблюдают странную картину: полные холодильники молочных продуктов, йогуртов и колбас украшены табличками «Не работает, ничего не брать».

Это больше напоминает музей, чем место для покупок.

Продукты за стеклом: что происходит?

Холодильные стеллажи накрыты плёнкой, создавая впечатление, будто продукты находятся под арестом. Попытки покупателей приобрести хоть что-то из ассортимента заканчиваются неудачей. Даже самый решительный клиент, готовый отстоять своё право на пакет молока, вынужден уходить с пустыми руками.

Сотрудники магазина дают противоречивые объяснения. Один из работников утверждает, что оборудование «плохо морозило», другой просто отмахивается, ссылаясь на «директора, который разбирается».

Корреспондент RO.TODAY проверил состояние холодильников

Чтобы разобраться в происходящем, корреспондент RO.TODAY лично посетил магазин. Проверка показала, что холодильное оборудование работает в штатном режиме, температура соответствует нормам, а продукты выглядят свежими. Тем не менее, все товары остаются под запретом.

Если ситуацию не решить в ближайшее время, множество продуктов отправится на свалку. В условиях, когда многие горожане едва могут позволить себе качественные продукты, это выглядит настоящим абсурдом.

Мнение горожан: «Лучше раздать, чем выбросить»

Жители района активно обсуждают ситуацию. Кто-то предлагает организовать акцию раздачи продуктов, чтобы избежать их списания, а другие с иронией называют происходящее «музеем холодильников».

Но за шутками скрывается серьёзное недовольство: покупатели возмущены тем, что качественные продукты могут быть просто уничтожены из-за организационных проблем.

Почему это важно?

Этот случай подчёркивает важную проблему: ресурсы, которые могли бы быть использованы для помощи людям, оказываются бесполезными из-за бюрократических препятствий или отсутствия инициативы. В условиях, когда многие семьи экономят на самом необходимом, такие ситуации воспринимаются как вызов здравому смыслу.

Что дальше?

Администрация «Пятёрочки» пока не дала чётких комментариев, и остаётся загадкой, как долго продлится этот холодильный тупик. Жители улицы Волкова надеются, что руководство магазина найдёт выход из ситуации, который позволит сохранить продукты и вернуть их на полки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В КНИТУ-КАИ прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани

Интересное в Казани

10 часов назад

В Казани наступает время чудес: рассказываем, как украсить дом сказочным декором

что будет если таракан заползет в ухо

Новости Казани

9 часов назад

Людей зажало в машине в результате ДТП на трассе Зеленодольск — Казань

Важное в РТ

2 дня назад

Сигнал бизнесу: треть казанцев готовы отказаться от продукции неэкологичных компаний

изготовление скульптуры из гранита в Москве

Новости Татарстана

день назад

В РТ не поддержал запрет брать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Новости Казани

день назад

В Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Новости Казани

день назад

Казанцы могли похитить 8 миллионов рублей у участника СВО из Чечни

Новости Казани

день назад

В Казанском Кремле начали монтаж иллюминации к Новому году
Новости Татарстана
2 дня назад

118 выходных ждут татарстанцев в 2025 году

Сведения появились в постановлении Правительств...

Новости Татарстана

2 часа назад

Громкое заявление Владимира Путина об СВО: что сказал президент об ударах по другим странам

Новости России

день назад

Специалист АО «Транснефть – Прикамье» победил в республиканском конкурсе в сфере качества продукции и услуг

Новости Казани

4 часа назад

Кинопоиск и Яндекс Карты составили рейтинг самых популярных кинотеатров в Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 29 ноября в результате ДТП мужчина попал в больницу
Башни Сююмбике и Казанского Кремля не будет на ...
Новости Татарстана
день назад

Башни Сююмбике и Казанского Кремля не будет на новой купюре в 1000 рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Каменном Броду пожарный извещатель спас многодетную семью

Новости Казани

4 часа назад

В Казани открылось новое здание генконсульства Ирана

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах спасли ребенка, который 15 минут был в состоянии клинической смерти
Новости России
4 дня назад

В Волго-Вятском банке Сбербанка количество пользователей подписками СберПрайм увеличилось в 2,5 раза