На улице Волкова, 8, в Ростове-на-Дону жители столкнулись с необычной ситуацией в супермаркете «Пятёрочка». Уже вторые сутки покупатели наблюдают странную картину: полные холодильники молочных продуктов, йогуртов и колбас украшены табличками «Не работает, ничего не брать».

Это больше напоминает музей, чем место для покупок.

Продукты за стеклом: что происходит?

Холодильные стеллажи накрыты плёнкой, создавая впечатление, будто продукты находятся под арестом. Попытки покупателей приобрести хоть что-то из ассортимента заканчиваются неудачей. Даже самый решительный клиент, готовый отстоять своё право на пакет молока, вынужден уходить с пустыми руками.

Сотрудники магазина дают противоречивые объяснения. Один из работников утверждает, что оборудование «плохо морозило», другой просто отмахивается, ссылаясь на «директора, который разбирается».

Корреспондент RO.TODAY проверил состояние холодильников

Чтобы разобраться в происходящем, корреспондент RO.TODAY лично посетил магазин. Проверка показала, что холодильное оборудование работает в штатном режиме, температура соответствует нормам, а продукты выглядят свежими. Тем не менее, все товары остаются под запретом.

Если ситуацию не решить в ближайшее время, множество продуктов отправится на свалку. В условиях, когда многие горожане едва могут позволить себе качественные продукты, это выглядит настоящим абсурдом.

Мнение горожан: «Лучше раздать, чем выбросить»

Жители района активно обсуждают ситуацию. Кто-то предлагает организовать акцию раздачи продуктов, чтобы избежать их списания, а другие с иронией называют происходящее «музеем холодильников».

Но за шутками скрывается серьёзное недовольство: покупатели возмущены тем, что качественные продукты могут быть просто уничтожены из-за организационных проблем.

Почему это важно?

Этот случай подчёркивает важную проблему: ресурсы, которые могли бы быть использованы для помощи людям, оказываются бесполезными из-за бюрократических препятствий или отсутствия инициативы. В условиях, когда многие семьи экономят на самом необходимом, такие ситуации воспринимаются как вызов здравому смыслу.

Что дальше?

Администрация «Пятёрочки» пока не дала чётких комментариев, и остаётся загадкой, как долго продлится этот холодильный тупик. Жители улицы Волкова надеются, что руководство магазина найдёт выход из ситуации, который позволит сохранить продукты и вернуть их на полки.

