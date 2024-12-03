Полный запрет на покупку: жителей России ошарашили новым правилом, которое ввели в «Пятерочке»

Жители Ростова-на-Дону оказались свидетелями настоящего фарса в одном из популярных супермаркетов сети «Пятерочка». Уже несколько суток покупатели видят на холодильниках таблички с предупреждением: «Не работает, ничего не брать».

Такая ситуация вызывает удивление и раздражение: продукты остаются на своих местах, но купить их невозможно.

Продукты за стеклом: музей или супермаркет?

Холодильные стеллажи, закрытые плёнкой, забиты молоком, йогуртами, колбасой и другими товарами. Но всё это стало недоступным для покупателей. Один из клиентов, пытавшийся взять молоко, получил отказ: товар под запретом.

Продавцы объясняют происходящее загадочно. Один из сотрудников упомянул, что «холодильники плохо морозят», а другой сообщил, что «директор разбирается». Весь абсурд ситуации в том, что техника внешне выглядит исправно: температура нормальная, продукты свежие.

Проблема, о которой молчат

Корреспондент RO.TODAY посетил магазин и выяснил, что ситуация, скорее всего, связана с неразберихой в управлении. Пока сотрудники ограничиваются отговорками, сотни килограммов еды остаются в холодильниках, рискуя попасть в мусорные баки. Это особенно остро воспринимается на фоне того, что многие жители города испытывают финансовые трудности и не могут позволить себе качественные продукты.

Что дальше? Возможные решения

Россияне задаются вопросом: как долго продлится этот хаос? Ведь игнорирование проблемы может привести к огромным убыткам для магазина и растущему недовольству среди покупателей.

Некоторые предлагают радикальные меры:

Организация благотворительной акции. Продукты, которые могут быть списаны, лучше раздать нуждающимся, чем выбрасывать.

Экстренный ремонт или проверка техники. Если холодильники действительно неисправны, требуется оперативное вмешательство.

Прозрачность. Администрации магазина следует объяснить ситуацию покупателям, чтобы избежать недоразумений и волнений.

Мнение горожан

Местные жители активно обсуждают ситуацию в социальных сетях. Многие выражают недоумение, почему решение проблемы затягивается. «Неужели проще выбросить продукты, чем наладить процесс?» — спрашивает одна из пользовательниц. Другие предлагают бойкотировать магазин, если ситуация не будет разрешена в ближайшее время.

Продуктовый абсурд на улице Волкова стал не просто локальной проблемой, но и примером того, как неэффективное управление может повлиять на жизнь горожан. Надеемся, что руководство «Пятерочки» найдёт оперативное решение, чтобы жители снова могли спокойно делать покупки, а продукты не пропали зря.

