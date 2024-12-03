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Полный запрет на покупку: жителей России ошарашили новым правилом, которое ввели в «Пятерочке»

Жители Ростова-на-Дону оказались свидетелями на...

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Жители Ростова-на-Дону оказались свидетелями настоящего фарса в одном из популярных супермаркетов сети «Пятерочка». Уже несколько суток покупатели видят на холодильниках таблички с предупреждением: «Не работает, ничего не брать».

Такая ситуация вызывает удивление и раздражение: продукты остаются на своих местах, но купить их невозможно.

Продукты за стеклом: музей или супермаркет?

Холодильные стеллажи, закрытые плёнкой, забиты молоком, йогуртами, колбасой и другими товарами. Но всё это стало недоступным для покупателей. Один из клиентов, пытавшийся взять молоко, получил отказ: товар под запретом.

Продавцы объясняют происходящее загадочно. Один из сотрудников упомянул, что «холодильники плохо морозят», а другой сообщил, что «директор разбирается». Весь абсурд ситуации в том, что техника внешне выглядит исправно: температура нормальная, продукты свежие.

Проблема, о которой молчат

Корреспондент RO.TODAY посетил магазин и выяснил, что ситуация, скорее всего, связана с неразберихой в управлении. Пока сотрудники ограничиваются отговорками, сотни килограммов еды остаются в холодильниках, рискуя попасть в мусорные баки. Это особенно остро воспринимается на фоне того, что многие жители города испытывают финансовые трудности и не могут позволить себе качественные продукты.

Что дальше? Возможные решения

Россияне задаются вопросом: как долго продлится этот хаос? Ведь игнорирование проблемы может привести к огромным убыткам для магазина и растущему недовольству среди покупателей.

Некоторые предлагают радикальные меры:

  • Организация благотворительной акции. Продукты, которые могут быть списаны, лучше раздать нуждающимся, чем выбрасывать.
  • Экстренный ремонт или проверка техники. Если холодильники действительно неисправны, требуется оперативное вмешательство.
  • Прозрачность. Администрации магазина следует объяснить ситуацию покупателям, чтобы избежать недоразумений и волнений.

Мнение горожан

Местные жители активно обсуждают ситуацию в социальных сетях. Многие выражают недоумение, почему решение проблемы затягивается. «Неужели проще выбросить продукты, чем наладить процесс?» — спрашивает одна из пользовательниц. Другие предлагают бойкотировать магазин, если ситуация не будет разрешена в ближайшее время.

Продуктовый абсурд на улице Волкова стал не просто локальной проблемой, но и примером того, как неэффективное управление может повлиять на жизнь горожан. Надеемся, что руководство «Пятерочки» найдёт оперативное решение, чтобы жители снова могли спокойно делать покупки, а продукты не пропали зря.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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