Полный запрет на покупку с 15 декабря: «Пятерочка» ввела новое жесткое правило

Жителей Ростова встревожила необычная ситуация в супермаркете «Пятерочка» на улице Волкова, 8. На протяжении двух дней покупатели сталкиваются с невозможностью приобрести продукты из холодильников.

Несмотря на видимое исправное состояние оборудования и полный ассортимент товаров, включая молоко, йогурты, сыры и готовые блюда, сотрудники магазина отказывают в продаже. Что происходит?

Жалобы покупателей и необычные меры

Клиенты, посещавшие магазин, рассказали, что на входе их встречает предупреждение о неисправности холодильников, и сотрудники отказываются продавать охлажденные продукты. Один из покупателей, пытавшихся приобрести молоко, поделился:

«Я заходила в магазин два дня подряд, но каждый раз мне говорили, что купить молоко нельзя. Хотя холодильники работают, и продукты выглядят свежими».

Некоторые холодильные камеры даже оказались закрыты плёнкой, чтобы ограничить доступ.

Что говорят сотрудники магазина?

Корреспондент попытался разобраться в ситуации, задавая вопросы сотрудникам. Ответы оказались неоднозначными:

Одни работники утверждают, что проблема связана с температурным режимом холодильников.

Другие говорят, что окончательное решение должен принять директор магазина, который пока не предпринял никаких шагов.

Несмотря на видимый порядок и хорошие сроки годности товаров, сотрудники сообщают о планах списать продукты. Это вызывает недоумение у покупателей, особенно учитывая наличие продукции местных производителей.

Что говорят эксперты?

Такая ситуация может быть связана с рядом причин:

Проблемы с техникой. Если холодильники действительно выходили из строя, продукция могла быть подвергнута температурным колебаниям, что снижает её безопасность.

Несогласованность действий. Временная неразбериха в магазине может быть вызвана отсутствием оперативного решения от руководства.

Внутренние проверки. Иногда магазины приостанавливают продажу товаров из-за проверок качества или жалоб.

Что будет с товарами?

Списание большого объёма продуктов вызывает вопросы не только у покупателей, но и у представителей бизнеса. Продукты, которые могли бы быть проданы или перераспределены в рамках благотворительных программ, окажутся в мусоре. Это не только наносит удар по имиджу магазина, но и поднимает вопросы о рациональном использовании ресурсов.

Обращение к X5 Group

Издание RO.TODAY обратилось за официальным комментарием в управляющую компанию X5 Group, которая курирует сеть «Пятерочка». На момент публикации ответа получено не было, однако представители компании ранее заявляли о приверженности стандартам качества и безопасности продукции.

Реакция общественности

Жители Ростова активно обсуждают ситуацию в социальных сетях. Некоторые высказывают недовольство из-за отсутствия доступа к товарам, другие призывают перераспределять продукты в пользу нуждающихся, а не отправлять их на свалку.

Что дальше?

Ситуация в «Пятерочке» на Волкова, 8, остаётся неопределённой. Если проблема не будет решена в ближайшее время, это может повлиять на доверие покупателей к магазину. Жители города надеются на оперативное вмешательство руководства X5 Group и прозрачное разъяснение причин произошедшего.