Полный запрет на покупку с 15 декабря: «Пятерочка» ввела новое строгое правило

В Ростове-на-Дону на улице Волкова, 8, жители столкнулись с необычной ситуацией в магазине сети «Пятёрочка». На протяжении двух дней покупатели не могут приобрести продукты из холодильников, несмотря на то, что оборудование исправно работает и полностью заполнено товарами.

Йогурты, молоко, колбасы, сыры и готовые блюда остаются за закрытыми дверями, а сотрудники магазина продолжают отказывать в продаже, ссылаясь на неизвестные причины.

Холодильники работают, но продукты не продают

Одна из клиенток рассказала изданию RO.TODAY, что за два дня так и не смогла купить молоко. Её попытки получить внятные объяснения от персонала оказались безуспешными. Сотрудники указывают на некие «проблемы с температурой», однако покупатели отмечают, что холодильники исправны, а продукты выглядят свежими. Более того, часть камер закрыта плёнкой, что ограничивает доступ к товарам.

Разные версии, но ответа нет

Корреспондент RO.TODAY попытался выяснить причины странного поведения сотрудников, но получил лишь противоречивые ответы. Работники магазина ссылаются на низкую температуру и ожидаемое решение от руководства. Примечательно, что сроки годности продуктов хорошие, однако их всё равно планируют списать.

Местные жители недоумевают: почему продукция, включая товары от местных производителей, не поступает в продажу? Такая ситуация вызывает обеспокоенность не только из-за возможных убытков, но и из-за потенциального ущерба репутации торговой сети.

Реакция управляющей компании

Редакция RO.TODAY обратилась за комментариями в X5 Group, управляющую сетью «Пятёрочка». На момент публикации ответа от компании не поступило.

Между тем, горожане опасаются, что подобное обращение с продуктами может быть связано с нарушением стандартов ротации или внутренними сбоями в управлении магазинами. Случай на Волкова, 8, стал поводом для обсуждений в социальных сетях, где жители активно делятся своим опытом взаимодействия с торговой сетью.

Вопросы без ответов

Инцидент поднимает сразу несколько вопросов:

Почему исправные холодильники не используются по назначению?

Какой реальный объем товаров может быть списан, несмотря на хороший срок годности?

Какие действия планирует предпринять руководство магазина, чтобы урегулировать ситуацию?

Проблема, возникшая в «Пятёрочке» на Волкова, привлекла внимание общественности и требует быстрого решения. Покупатели ожидают прозрачности и конкретных объяснений от X5 Group, поскольку подобные ситуации не только подрывают доверие к сети, но и создают риск продовольственных потерь.

