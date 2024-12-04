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Полный запрет на покупку: россиян шокировали новым правилом, введенным в «Пятерочке»

В Ростове-на-Дону жители столкнулись с необычны...

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В Ростове-на-Дону жители столкнулись с необычным и, мягко говоря, нелепым явлением: уже два дня подряд в супермаркете «Пятерочка» на всех холодильниках висит табличка с пугающей надписью: «Не работает, ничего не брать».

Ситуация, при которой продукты, словно музейные экспонаты, остаются за стеклом, выглядит абсурдно и даже немного комично, особенно в зимнее время, когда такие товары как молоко и йогурты особенно востребованы.

Продукты на витрине, но не для покупателя

Несмотря на то, что холодильные витрины заполнены продуктами – от молока до колбасы – покупатели не могут их приобрести. Даже самые решительные посетители, такие как одна из клиенток, которая пыталась взять молоко, остались без покупок. Сотрудники супермаркета, похоже, приняли происходящее с философским подходом, не спешив объяснять причины происходящего. Один из них заявил, что холодильники «плохо морозят», в то время как другой, похоже, был уверен, что «директор решает проблему».

Реальные причины и загадочные отговорки

Наш репортер решил провести небольшое расследование, чтобы выяснить, что на самом деле происходит с техникой. После проверки выяснилось, что холодильники, по сути, функционируют нормально: температура в пределах нормы, продукты выглядят свежими. Но несмотря на это, покупатели по-прежнему не могут приобрести товары.

Если ситуация не будет решена в ближайшее время, все эти продукты могут оказаться в мусорных контейнерах. В это время многие ростовчане задаются вопросом: как может быть так, что в магазине, где даже при ограничениях многие горожане не могут позволить себе качественные продукты, товары попросту не продаются, а просто стоят без дела?

Что будет дальше?

Пока администрация магазина якобы «разбирается» с проблемой, жители района начинают задаваться вопросом, как долго этот абсурд будет продолжаться. Возможно, стоит организовать акцию «Открытых холодильников», чтобы раздать продукты безвозмездно и избежать их порчи. Или же проблема разрешится внезапно, как и началась?

Будем надеяться, что руководство продуктовой сети найдет решение этого странного случая, и в Ростове больше не будет таких «холодных» ситуаций. Ведь в зимнее время люди особенно нуждаются в тепле и заботе, а не в продуктовых ограничениях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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