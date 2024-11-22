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Полный запрет на покупку: россиян ошарашили новым правилом, введенным в «Пятерочке»

В Ростове-на-Дону, на улице Волкова, местные жи...

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В Ростове-на-Дону, на улице Волкова, местные жители столкнулись с неожиданным испытанием в популярном супермаркете «Пятерочка».

Второй день подряд холодильные установки магазина недоступны для использования, на каждом из них висит предупреждающая табличка: «Не работает, ничего не брать». Это словно вход в продуктовый рай внезапно оказался закрыт.

Продукты взаперти: недоступное изобилие

Ситуация в магазине складывается парадоксальная: молоко, йогурты, колбасы и прочие товары лежат под защитной плёнкой, видимо невредимые и свежие, но покупатели лишены возможности их приобрести. Среди посетителей — женщина, которая безуспешно пыталась купить молоко, что выглядело как отчаянная попытка дотянуться до сокровищ. Персонал магазина добавляет тайны, отказываясь детально объяснить происходящее. Один из сотрудников заметил, что у холодильников проблемы с морозильной функцией, в то время как другой безразлично отметил, что «директор разбирается».

Расследование на месте

Корреспонденты RO.TODAY прибыли на место, чтобы разобраться в причинах происшествия. Выяснилось, что, несмотря на явные признаки нормальной работы (холодильные агрегаты функционировали, как и должны были), продукты оказались под угрозой утилизации. Такая ситуация поднимает вопросы о логистике и управлении супермаркетом.

Что дальше?

Судьба залежей продуктов в «Пятерочке» пока неопределённая. Не исключено, что магазин организует акцию по распродаже или иное мероприятие для разгрузки полок от продуктов, которые рискуют испортиться. Мы продолжим следить за ситуацией и сообщим о любых изменениях.

Необычный инцидент в «Пятерочке» стал настоящей головоломкой как для сотрудников, так и для жителей Ростова-на-Дону. Остаётся надеяться на скорое разрешение ситуации, чтобы продукты снова стали доступны покупателям без ограничений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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