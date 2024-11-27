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Полный запрет на покупку: россиян ошарашили новым правилом, введенным в магазине «Пятерочка»

Жители некоторых городов России столкнулись с н...

yandex.by

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Жители некоторых городов России столкнулись с необычной ситуацией в местной «Пятёрочке».

Вторые сутки подряд все холодильники магазина в Ростове-на-дону украшает тревожная надпись: «Не работает, ничего не брать». В результате покупатели, словно в пищевом музее, наблюдают за недосягаемыми молочными продуктами, йогуртами и деликатесами.

Что произошло?

Внутри магазина холодильники, накрытые плёнкой, ломятся от товаров, которые, на первый взгляд, выглядят свежими и готовыми к употреблению. Однако покупатели лишены возможности приобрести их. Одна из местных жительниц попыталась настоять на праве купить молоко, но безуспешно.

Продавцы дают весьма противоречивые комментарии. Один из сотрудников пояснил, что холодильники плохо работают, другой отмахнулся словами: «Директор разбирается». Корреспондент RO.TODAY, посетивший магазин, отметил, что техника визуально исправна и работает исправно, что только усиливает загадочность ситуации.

Масштаб бедствия

Судя по состоянию товара, речь идёт о нескольких центнерах продукции, которая рискует быть списанной. Молочные продукты, мясо и другие скоропортящиеся товары явно находятся в рабочем температурном режиме, но их реализация запрещена.

Жители района недоумевают, почему магазин не предпринимает шагов для решения проблемы. Многие предполагают, что причиной может быть внутренний сбой в работе оборудования или нерасторопность руководства магазина.

Молчание администрации

Пока руководство магазина никак не комментирует инцидент, местные жители и посетители выражают возмущение. На фоне общего подорожания продуктов новость о продуктах, обречённых на списание, звучит особенно болезненно.

«Почему нельзя просто выставить товар на скидку, если с холодильниками что-то не так? Это лучше, чем выбрасывать еду», — задаётся вопросом одна из покупательниц.

Что будет дальше?

Пока ситуация остаётся неопределённой, наблюдатели ждут, какие шаги предпримет администрация магазина. Возможно, вскоре «Пятёрочка» проведёт распродажу, чтобы минимизировать потери, или наконец устранит технические проблемы с холодильным оборудованием.

История с замороженным доступом к еде в «Пятёрочке» на улице Волкова — это пример того, как отсутствие оперативных решений может привести к недовольству покупателей и убыткам для бизнеса. Пока продукты томятся в «неволе», ростовчане надеются, что руководство магазина исправит ситуацию, прежде чем продукты потеряют свою ценность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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