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Полный запрет на покупку: население России ошарашили новым правилом, введенным в «Пятерочке»

В некоторых городах России разразился настоящий...

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В некоторых городах России разразился настоящий продуктовый кризис. Покупатели местной «Пятерочки» оказались в ситуации, которую можно назвать настоящим бедствием для любителей молока, йогуртов и колбас.

Так, в Ростове-на-Дону холодильники полны товаров, но их невозможно купить — на всех агрегатах красуется предупреждающая надпись: «Не работает, ничего не брать».

Запрет на покупку: что известно?

Уже вторые сутки продукты в магазине остаются под плёнкой, а растерянные покупатели бродят между стеллажами в недоумении. По словам одного из посетителей, попытка купить молоко превратилась в нечто вроде приключения: товары есть, но взять их нельзя.

Корреспонденты, прибывшие на место, описали картину как «еда в неволе». При этом холодильники, судя по всему, работают исправно. Температура внутри стеллажей поддерживается, а продукты выглядят свежими.

Почему продукты «под арестом»?

Продавцы магазина не спешат раскрывать карты. Один из сотрудников предположил, что холодильники работают некорректно, и руководство проводит проверку. Однако точной информации покупатели не получили.

Другой сотрудник, уклончиво пожав плечами, заявил, что «директор разбирается». Такое молчание только добавляет мистики в происходящее. Может, дело не в холодильниках, а в проблемах с поставкой или документами?

Экологический и экономический ущерб

Самая тревожная сторона этой ситуации — судьба продуктов. Если холодильники действительно неисправны или товары изолированы из-за других технических причин, велик риск, что их просто спишут. Это несколько центнеров молочных продуктов, колбас и деликатесов, которые могли бы попасть на столы жителей, но, вероятно, отправятся в мусор.

Для сетевых магазинов подобные списания не редкость, но в условиях, когда тема борьбы с пищевыми отходами становится всё актуальнее, такая ситуация вызывает вопросы.

Реакция покупателей

Жители района отреагировали на ситуацию с недовольством и иронией. Один из посетителей пошутил, что «Пятерочка» могла бы организовать «День открытых холодильников», чтобы избавиться от продуктов, которые уже на грани списания. Другие покупатели выражают разочарование из-за отсутствия четкой информации и недоступности базовых продуктов.

Что дальше?

На момент публикации магазин продолжает ограничивать доступ к продуктам из холодильников. Пока причины происходящего остаются неясными, а руководство магазина не даёт официальных комментариев. Корреспонденты RO.TODAY продолжают следить за развитием ситуации. Возможно, в ближайшие дни удастся выяснить, что стало причиной «холодильной блокады» и каким образом будет решена эта проблема.

Ситуация на Волкова, 8, стала ярким примером того, как неполадки в одном магазине могут стать темой для обсуждения целого района. Вопрос остаётся открытым: как долго «Пятерочка» будет держать продукты «в плену», и можно ли избежать такого в будущем?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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