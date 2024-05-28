Полный ужас: стало известно нашли в гараже у арестованного замминистра Иванова

Дело заместителя министра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве, обросло новыми подробностями. В центре внимания - декларации о доходах и имуществе генерала, которые открыли публике немало интересного. Оказалось, что чиновник питал особую страсть к роскошным автомобилям, а жемчужиной его коллекции стал настоящий раритет - лимузин ЗИС-110.

12 автомобилей - таким впечатляющим автопарком обзавелась семья Иванова к 2019 году.

Chevrolet Suburban, Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 - эти имена говорят сами за себя.

Но главным экспонатом этой коллекции стал черный лимузин ЗИС-110 - символ роскоши и власти советской эпохи.

Выпущенный почти 75 лет назад, этот автомобиль сегодня является настоящей редкостью и оценивается в миллионы.

ЗИС-110 - это не просто машина, а настоящий артефакт, отражающий дух своего времени.

В середине прошлого века на таких автомобилях ездила высшая номенклатура СССР: партийная элита, военачальники, руководители министерств.

Всего за 12 лет производства было выпущено около 2000 экземпляров ЗИС-110.

Сегодня сохранилось лишь несколько десятков этих машин, большинство из которых хранятся в музеях или частных коллекциях.

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