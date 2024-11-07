Полностью освободят от оплаты. Всех, у кого есть кредиты или ипотека, ждет сюрприз с ноября

В России появилась новая возможность для заемщиков — временная отсрочка по кредитам, которая позволяет приостановить выплаты в случае природных или техногенных катастроф.

Эта инициатива коснется владельцев как потребительских, так и ипотечных кредитов, сообщает PRIMPRESS.

Изменения в законодательстве и новые условия для заемщиков

Финансовый эксперт Валерий Попов пояснил, что нововведение стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые предоставляют заемщикам право на временную приостановку платежей по кредитам в случае форс-мажорных обстоятельств. Среди таких ситуаций — природные бедствия, как лесные пожары или наводнения, наносящие значительный ущерб жилью. «Даже пожар в квартире может стать причиной для получения отсрочки. В этих случаях банки теперь обязаны приостанавливать начисление долга для пострадавших заемщиков», — отметил Попов.

Как получить отсрочку и приостановить выплаты

Чтобы воспользоваться новыми кредитными каникулами, заемщику нужно обратиться в банк и подать заявление. К заявке важно приложить подтверждающие документы, которые доказывают, что заемщик пострадал от катастрофы. Новые правила позволяют установить срок отсрочки до полугода, в течение которого заемщик будет освобожден от обязательных выплат. При этом просрочка и штрафные санкции на данный период начисляться не будут.

Условия после завершения отсрочки

После окончания каникул размер ежемесячного платежа останется неизменным. Заемщики смогут подавать заявления на отсрочку уже с ноября 2024, когда банки возобновят работу после выходных.

Это нововведение станет существенной поддержкой для граждан, оказавшихся в трудной ситуации из-за природных или техногенных происшествий, предоставляя возможность справиться с временными финансовыми трудностями без дополнительных долгов.

