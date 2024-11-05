Полностью освободят от оплаты. Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет сюрприз с 5 ноября

С начала ноября россияне, имеющие кредиты, смогут воспользоваться новой возможностью — временно приостановить выплаты по кредитам, если их финансовое положение пострадало из-за стихийного бедствия или техногенной катастрофы.

Это нововведение поможет заемщикам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, получить отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам.

Новые условия для отсрочки кредитов

Как пояснил финансовый эксперт Валерий Попов, изменения в законодательстве теперь обязывают банки приостанавливать начисление платежей по кредитам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Теперь заемщики, чьи дома или имущество пострадали от природных бедствий, таких как лесные пожары, наводнения, либо техногенных катастроф, смогут на законных основаниях поставить выплату кредита на паузу.

«Например, пожар в квартире или повреждение жилья из-за наводнения может оставить людей без средств к существованию. В таких ситуациях банки теперь обязаны предоставлять пострадавшим кредитные каникулы», — отмечает Попов.

Как оформить кредитные каникулы: пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться новыми условиями, заемщику необходимо будет обратиться в свой банк с заявлением на приостановку выплат. При этом потребуется приложить документы, подтверждающие, что причина обращения связана с природной или техногенной катастрофой. Эти документы могут включать справки от органов МЧС, полиции или других организаций, фиксирующих происшествие.

Отсрочка будет предоставляться на срок до шести месяцев. В этот период заемщик освобождается от обязательных ежемесячных выплат, и штрафы за просрочку не будут начисляться. Более того, после завершения каникул размер ежемесячного платежа останется прежним, что делает новый механизм особенно удобным для тех, кто оказался в трудной ситуации.

Кому доступна отсрочка по кредитам?

Право на кредитные каникулы распространяется на все виды кредитов — как потребительские, так и ипотечные. Эта мера призвана облегчить финансовое бремя для людей, столкнувшихся с серьезными потерями имущества или жилья. Например, если ваше жилье пострадало от природного бедствия, вы имеете право подать заявку на отсрочку выплат, пока восстанавливаете свои жизненные условия.

С 5 ноября — начало подачи заявлений

Согласно информации PRIMPRESS, заемщики смогут подать заявление на кредитные каникулы уже с 5 ноября. Важно отметить, что подача заявлений возможна в течение рабочих дней, когда банки начнут принимать клиентов после праздничных выходных.

Введение кредитных каникул для пострадавших от катастроф — важная поддержка для россиян, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Новый механизм позволяет заемщикам временно освободиться от выплат и избежать штрафов, сохраняя финансовую стабильность. Это нововведение станет актуальным для многих, особенно в регионах, подверженных частым природным бедствиям.

