Полностью освободят от оплаты. Всех россиян, у которых есть кредит или ипотека, ждет сюрприз с 5 ноября

Российские заемщики получили возможность временно приостановить выплаты по кредитам благодаря изменениям в законодательстве.

Это новшество касается как потребительских, так и ипотечных займов, которые теперь можно будет поставить на паузу в случае природной или техногенной катастрофы. Таким образом, в тяжелых ситуациях граждане смогут избежать начисления долговых обязательств, сообщает PRIMPRESS.

Как работает новая программа кредитных каникул?

По словам финансового эксперта Валерия Попова, нововведение создано для поддержки заемщиков, оказавшихся в трудных условиях. Речь идет о ситуациях, когда, например, природные бедствия — лесные пожары или наводнения — оставляют людей без средств к существованию и наносят серьезный ущерб их жилью. В таких случаях банк обязан будет приостановить начисление процентов по кредитам.

Если заемщик попал в бедственное положение, необходимо обратиться в банк и подать заявление о предоставлении кредитных каникул. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие катастрофическое событие. Такие каникулы можно оформить на срок до шести месяцев, в течение которого гражданин освобождается от выплаты кредита. Более того, никаких просрочек и штрафов в этот период начисляться не будет.

Какие ситуации позволяют воспользоваться льготой?

Возможность временной остановки выплат по кредиту будет предоставляться в случаях природных или техногенных катастроф. Примеры таких событий включают:

Лесные пожары, в результате которых люди теряют жилье или имущество;

Наводнения, повреждающие дома и оставляющие граждан в финансово уязвимом положении;

Техногенные аварии и пожары в квартирах, вызывающие необходимость временной финансовой помощи.

Как долго можно будет воспользоваться отсрочкой?

Максимальный срок предоставляемых кредитных каникул составит шесть месяцев. В этот период заемщики будут освобождены от обязательных платежей, а по завершении срока им не придется вносить больше — ежемесячная сумма останется такой же, как и до отсрочки. Это новшество особенно полезно для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается во временном финансовом облегчении.

Когда начать подавать заявление на кредитные каникулы?

Программа вступает в силу уже с 5 ноября. В рабочие дни с этой даты заемщики смогут подавать заявления в банки для получения льготного периода. От заемщика потребуется предоставить документы, подтверждающие наступление катастрофической ситуации, чтобы банк смог утвердить временную паузу по выплатам.

Нововведение как шаг навстречу гражданам

Нововведение стало частью государственной поддержки для граждан, оказавшихся в трудных обстоятельствах из-за внешних факторов. Теперь те, кто пострадал от природных и техногенных катастроф, могут рассчитывать на финансовую защиту и поддержку в сложный период.

