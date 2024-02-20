Полнолуние 24 февраля поменяет судьбы: кому-то кресло начальника, другим — развод или свадьба

Согласно новому прогнозу, полнолуние 24 февраля принесет большие перемены в жизни представителей трех созвездиях. Одним сулит карьерный рост, другим - брак или развод.

Близнецы

Близнецы будут переживать решающий период, особенно в сфере семьи и имущества. Полнолуние в Деве акцентирует внимание на семейном окружении и предвещает серьезные перемены и пересмотр жизненных устоев. Вас могут ожидать перемены в личных отношениях, например, брак или развод, а также важные решения, связанные с жильем, например, покупка или продажа дома.

Дева

Это полнолуние в Деве обещает кардинальные перемены в жизни, затрагивающие как личную, так и профессиональную сферу. Вы активизируете свои отношения и будете принимать важные решения, общаясь с другими людьми. Некоторым представителям этого созвездия предстоят важные события, связанные со здоровьем, например, медицинские осмотры.

Стрелец

Полнолуние в сфере карьеры и социального статуса открывает перед Стрельцами возможность значительных достижений. Повышение по службе и предложение руководящих должностей могут стать частью этой трансформации. Изменения в социальном статусе могут также произойти в результате событий личного характера, таких как скрепление уз со второй половинкой или же их расторжение, сообщает pg12.