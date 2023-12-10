Полное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» заявили о неожиданном решении для всех россиян

Сеть магазинов «Fix Price» и «Красное & Белое» готовятся к частичному закрытию некоторых точек продаж в период новогодних праздников.

С 30 по 8 января в России установлены десятидневные праздники. Некоторые точки «Fix Price» 31 декабря будут работать в сокращенном режиме, а 1-2 января будут закрыты. «Красное & Белое» будет реализовывать продажи в ночь Нового года, а 1 января откроются только в 13:00. Некоторые из точек будут полностью закрывать на некоторую часть праздников. Причиной таких изменений является реализация отдыха сотрудников и покупателей в преддверии праздника.

Компании также объясняют, принятые решения, необходимостью обеспечить безопасность здоровья сотрудников и покупателей. Из-за распространения COVID-19, компании принимают дополнительные меры осторожности, для остановки распространения вируса. Таким образом, компании предлагают своим клиентам спланировать покупки и учесть график работы магазинов.