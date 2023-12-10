Новости России
· Артем Акчурин

Полное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» заявили о неожиданном решении для всех россиян

Полное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» заявили о неожиданном решении для всех россиян

saratov.bezformata.com

Подписаться в Telegram

Сеть магазинов «Fix Price» и «Красное & Белое» готовятся к частичному закрытию некоторых точек продаж в период новогодних праздников.

С 30 по 8 января в России установлены десятидневные праздники. Некоторые точки «Fix Price» 31 декабря будут работать в сокращенном режиме, а 1-2 января будут закрыты. «Красное & Белое» будет реализовывать продажи в ночь Нового года, а 1 января откроются только в 13:00. Некоторые из точек будут полностью закрывать на некоторую часть праздников. Причиной таких изменений является реализация отдыха сотрудников и покупателей в преддверии праздника.

Компании также объясняют, принятые решения, необходимостью обеспечить безопасность здоровья сотрудников и покупателей. Из-за распространения COVID-19, компании принимают дополнительные меры осторожности, для остановки распространения вируса. Таким образом, компании предлагают своим клиентам спланировать покупки и учесть график работы магазинов.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

дезинфекция от тараканов в квартире москва отзывы

Новости Татарстана

23 часа назад

В Набережных Челнах столкнулись сразу 5 автомобилей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев

аренда автомобилей на свадьбу в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»

Новости Татарстана

день назад

Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

Новости Татарстана

день назад

Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина»

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации»
Лонгриды
день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

5 минут назад

В Казани завершено строительство остановочного павильона у парка Горького

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

35 минут назад

В Казани нехватка ресторанов с татарской кухней и адекватными ценами

Новости Татарстана

час назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»
Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца
Лонгриды
4 дня назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе

Новости Татарстана

3 часа назад

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие
Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
4 дня назад

Новогодний Open Space Market объявил программу