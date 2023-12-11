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Полное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» рассказали о неожиданном решении для всех россиян

Полное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» рассказали о неожиданном решении для всех россиян

mebel-gu.ru

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Гражданам России сообщили, что два крупнейших и популярных по всей стране магазина приняли решение в скором времени остановить свою работу, но не навсегда, пишет PRIMPRESS.

Представители Fix Price и «Красное и Белое» рассказали, что в продолжение десятидневных новогодних каникул данные магазины будут работать никак обычно. Несмотря на то, что в праздничные выходные все торговые предприятия должны работать для получения прибыли, несколько дней Fix Price и «Красное и Белое» будут работать меньше обычного, либо не будут работать вообще.

Сеть супермаркетов низких цен Fix Price 31 декабря закончит свою работу на час раньше, а 1 января большинство магазинов на территории РФ будет закрыто. В некоторых городах Fix Price не будет работать 2 января, а именно в Волгограде, Воронеже и других. А также ряд магазинов по всей стране будет закрыт вплоть до конца новогодних каникул.

Представители «Красного&Белого» сообщили, что магазины не будут работать с вечера 31 декабря до 13:00 часов дня 1 января.

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