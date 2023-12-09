Полное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» приняли неожиданное решение для всех россиян

Крупные российские сети магазинов «Fix Price» и «Красное & Белое» объявили о частичном закрытии своих торговых точек во время новогодних каникул. В период с 30 декабря по 8 января Россия входит в десятидневный новогодний отпуск, и некоторые магазины сети «Fix Price» будут работать сокращенное время 31 декабря, а 1 и 2 января полностью закрыты. Компания «Красное & Белое» также не будет осуществлять продажи в новогоднюю ночь и утром 1 января, а магазины откроются только в 13:00. Эти изменения в графике работы связаны с праздничным периодом. Некоторые торговые точки планируют временно закрыться на большую часть новогодних каникул. Таким образом, ритейлеры стремятся найти баланс между работой сотрудников и отдыхом в преддверии нового года, сообщает портал Primpress.ru.

Кроме того, ритейлеры также объясняют свое решение частично закрыть торговые точки во время новогодних каникул необходимостью обеспечения безопасности своих сотрудников и клиентов. В свете продолжающейся пандемии COVID-19 многие компании принимают дополнительные меры предосторожности. Это решение может повлиять на покупателей, планировавших совершить покупки в указанный период. Поэтому компании советуют своим клиентам заранее запланировать свои покупки и учесть график работы магазинов. В целом, частичное закрытие торговых точек во время новогодних каникул является распространенной практикой среди ритейлеров, которая позволяет найти баланс между отдыхом персонала и потребностями покупателей в праздничный период.