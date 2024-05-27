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Полная жесть: стало известно нашли в гараже у арестованного замминистра Иванова

Скандал вокруг задержания заместителя министра обороны Тимура Иванова продолжает развиваться, и  в  центре  внимания  оказалась  не  только  его  личность,  но  и  его  масштабный  автомобильный  парк,  в  который  входит  уникальный  "сталинский  лимузин

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Скандал вокруг задержания заместителя министра обороны Тимура Иванова продолжает развиваться, и в центре внимания оказалась не только его личность, но и его масштабный автомобильный парк, в который входит уникальный "сталинский лимузин" ЗиС-110.

Сведения из деклараций говорят сами за себя:

К 2019 году семья Иванова владела 12 авто, включая машины премиум класса.
Но самое дорогое и редкое авто - ЗиС-110, выпущенный в 1950-е годы для обслуживания высшей номенклатуры СССР.

Это авто редкость и символ эпохи.

* За 12 лет производства (1946-1958) было выпущено всего около 2000 экземпляров этого автомобиля. Сейчас их сохранилось несколько штук.

Напомним, мужчину подозревают в получении крупной взятки.

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