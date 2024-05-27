Полная жесть: стало известно нашли в гараже у арестованного замминистра Иванова

Скандал вокруг задержания заместителя министра обороны Тимура Иванова продолжает развиваться, и в центре внимания оказалась не только его личность, но и его масштабный автомобильный парк, в который входит уникальный "сталинский лимузин" ЗиС-110.



Сведения из деклараций говорят сами за себя:



К 2019 году семья Иванова владела 12 авто, включая машины премиум класса.

Но самое дорогое и редкое авто - ЗиС-110, выпущенный в 1950-е годы для обслуживания высшей номенклатуры СССР.



Это авто редкость и символ эпохи.



* За 12 лет производства (1946-1958) было выпущено всего около 2000 экземпляров этого автомобиля. Сейчас их сохранилось несколько штук.



Напомним, мужчину подозревают в получении крупной взятки.