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Полная отмена: в Госдуме захотели освободить россиян от оплаты ЖКХ – кто в списках

В Государственную думу России поступил новый за...

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В Государственную думу России поступил новый законопроект, который предлагает освободить от обязанности оплачивать коммунальные услуги определенные категории граждан.

В частности, речь идет о россиянах, которые в детстве остались без попечения родителей и имеют статус детей-сирот. Данная инициатива вызвала большой интерес и может существенно изменить ситуацию для многих людей.

Основные положения законопроекта

Согласно предложению, дети-сироты будут освобождены от необходимости оплачивать услуги ЖКХ, аренду жилых помещений, а также взносы за капитальный ремонт. Эти меры направлены на снижение финансовой нагрузки на сирот, которые зачастую сталкиваются с трудностями при оплате коммунальных услуг, особенно после выхода из детских домов или ухода от опекунов.

Условия предоставления льготы

Однако не все дети-сироты смогут воспользоваться этой льготой автоматически. Законопроект предусматривает ряд условий, при соблюдении которых освобождение от оплаты будет возможно. Среди них:

  • Проживание в детских домах или у опекунов, попечителей или приемных родителей. Если сироты фактически не проживают в своих квартирах, им не нужно будет вносить плату за коммунальные услуги или аренду.
  • Обучение на очной форме за счет бюджета. Студенты-сироты, проходящие обучение на дневной форме в государственных вузах, также будут освобождены от оплаты за жилье.
  • Важно отметить, что льгота не распространяется на случаи, когда жилье сдается в аренду. В таких ситуациях плата за коммунальные услуги и прочие расходы остаются обязанностью собственника.

Цель и значимость закона

Авторы законопроекта подчеркивают, что данная мера направлена на то, чтобы освободить детей-сирот от накопления задолженностей по коммунальным платежам, которые могут оказаться для них непосильными. В условиях, когда многие сироты вынуждены справляться с жизненными трудностями без поддержки семьи, законопроект призван снизить их финансовую нагрузку и помочь адаптироваться к самостоятельной жизни.

Перспективы принятия

На данный момент проект находится на стадии рассмотрения в Госдуме. Однако его поддержка среди депутатов может привести к быстрому принятию, так как проблема задолженностей по коммунальным услугам у социально незащищенных граждан давно требует решения. Если закон будет принят, это станет значительным шагом в улучшении положения детей-сирот в России.

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