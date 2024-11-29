Полная отмена снегопадов: глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что будет со снегом на Новый год

Жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России ожидает настоящая зимняя сказка в новогоднюю ночь. Снег, мороз и праздничное настроение будут сопровождать встречу 2025 года.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, подводя итоги 2024 года и делясь прогнозами на предстоящие праздники. Однако не для всех регионов зима принесёт только радость — для некоторых она станет настоящим испытанием.

Праздничный мороз: что ждёт Центральную Россию?

По словам Вильфанда, в последние дни декабря погода резко изменится. Если 30 и 31 декабря ещё ожидается относительная оттепель, то к вечеру 31-го температурные показатели начнут стремительно снижаться.

Днём 31 декабря температура опустится до -8...-10 градусов.

В новогоднюю ночь ожидается дальнейшее похолодание до -10...-15 градусов.

В праздничные каникулы морозы сохранятся: ночью столбики термометров могут показывать -20...-25 градусов.

Санкт-Петербург окажется в ещё более суровых условиях, где температура будет ниже столичной на 3–4 градуса.

Зимняя магия или профессионализм синоптиков?

Роман Вильфанд подчеркнул, что такие резкие изменения погоды стали неожиданными даже для ведущих мировых метеоцентров. Всего неделю назад они прогнозировали оттепель, однако холодные воздушные массы из Карского моря изменили расклад.

Современные синоптики опираются не только на математику и физику, но и на собственный «синоптический интеллект». Они, по словам Вильфанда, буквально «примеряют на себя роль снежинки», чтобы понять все процессы, от её зарождения в атмосфере до падения на землю.

Юг Сибири и Алтай: вызовы суровой зимы

В Омской, Томской и Кемеровской областях юга Западной Сибири потоки тёплого и холодного воздуха встретятся, что приведёт к серьёзным последствиям:

Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Образование гололёда.

Порывы ветра до 23–25 м/с, особенно на Алтае, где ожидаются самые сильные шквалы.

Эти погодные условия повышают риск чрезвычайных ситуаций, особенно на дорогах.

Южное спокойствие и ранний горнолыжный сезон

На Черноморском побережье России антициклон обеспечил тёплую и стабильную погоду. В Сочи температура достигнет +15 градусов, а горнолыжные курорты Красной Поляны уже покрыты естественным снегом, что делает зимний сезон уникально ранним.

2024 год: от жары до снегопадов

Уходящий год стал одним из самых необычных в климатическом плане. Аномальная жара, лесные пожары и рекорды по снегопадам сформировали его непредсказуемый характер.

Осень в России: стала второй самой тёплой в истории наблюдений.

Снегопады в Москве: ноябрь побил рекорды 1919 и 1941 годов, превысив исторические уровни снега.

Прогнозы на 2025 год:

Жаркие и холодные периоды будут чередоваться.

Увеличится частота шквалистых ветров и паводков.

В южных регионах сократится количество осадков, а в умеренных широтах их объём останется прежним.

Зимние развлечения: идеальное время для активного отдыха

Морозная погода создаст отличные условия для зимних активностей. Жителей Центральной России ждут прогулки на лыжах, катание на санках и коньках, а также снежные баталии.

Тем, кто отправится на горнолыжные курорты, тоже не стоит упускать момент: такие ранние сезоны случаются нечасто.

Новый год 2024 обещает подарить настоящую зиму с морозами и снегом, создавая праздничную атмосферу в Центральной России. Однако для жителей Сибири и других регионов зима может стать испытанием. Погода продолжает демонстрировать свой переменчивый характер, заставляя нас быть готовыми к любым её капризам.

