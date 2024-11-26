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Полная отмена снега: глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что будет со снегом на Новый год

В преддверии новогодних праздников россияне с н...

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В преддверии новогодних праздников россияне с нетерпением ожидают зимней сказки с пушистым снегом и морозным воздухом. Однако, по словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в этом году погода может преподнести неожиданные сюрпризы.

  • Москва и Центральный регион

В столице и центральных областях России на Новый год ожидается аномально тёплая погода. Температура воздуха может достигать +2...+4 C, что значительно выше климатической нормы. Снег, если и выпадет, быстро растает, уступая место дождю и слякоти. Жителям стоит подготовиться к влажной и пасмурной погоде, а не к традиционным зимним морозам.

  • Санкт-Петербург и Северо-Запад

В Северной столице также прогнозируется тёплая погода с температурой около 0 C. Вместо снежных сугробов петербуржцы могут столкнуться с дождём и сильным ветром. Снежный покров, если и образуется, будет нестабильным и быстро таять.

  • Южные регионы

На юге России, включая Краснодарский край и Ростовскую область, Новый год пройдёт при плюсовых температурах +5...+7 C. Снегопады маловероятны, возможны дожди. Зимняя атмосфера здесь будет напоминать скорее позднюю осень.

  • Урал и Сибирь

В традиционно холодных регионах, таких как Екатеринбург и Новосибирск, ожидается более мягкая зима. Температура в новогоднюю ночь может составить -5...-10 C, что теплее обычного. Снегопады будут, но снежный покров может быть менее устойчивым из-за возможных оттепелей.

  • Дальний Восток

Владивосток и Хабаровск встретят Новый год с температурой около -2...-5 C. Снег возможен, но его количество будет ниже среднего. Возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

По словам Романа Вильфанда, такие погодные аномалии связаны с глобальными климатическими изменениями, влияющими на сезонные циклы. Жителям России рекомендуется учитывать эти прогнозы при планировании новогодних праздников и быть готовыми к нестабильной погоде.

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