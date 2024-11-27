Полная отмена снега: глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что будет со снегом на Новогодних выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил долгожданный прогноз погоды на новогодние праздники 2024–2025 годов.

По его данным, в разных регионах страны погода будет варьироваться от лёгких морозов до мягкого тепла, создавая уникальные зимние условия.

Москва: тепло и лёгкий снег

Жителей столицы ожидает довольно мягкая зима в новогодние дни.

Днём: температура будет колебаться в пределах -4...+1 градуса.

Ночью: около 0...-2 градусов.

На Новый год возможен небольшой снег, который придаст праздничной атмосфере. Однако суровые морозы москвичей ждут позже, в январе, когда столбики термометров могут опуститься до -25 градусов.

Санкт-Петербург: зимняя классика

В северной столице зима обещает быть по-настоящему снежной.

Ночью: температура будет в диапазоне -5...-10 градусов.

Ожидаются лёгкие снегопады, благодаря которым на улицах образуются небольшие сугробы.

Эти погодные условия добавят особого зимнего настроения горожанам и гостям города.

Южные регионы: мягкий климат и дождь

В таких южных городах, как Сочи и Адлер, погода на новогодние праздники останется комфортной.

Днём: температура достигнет +6...+10 градусов.

Ночью: около +2...+5 градусов.

Снег здесь остаётся редкостью, однако возможны дожди. Тем не менее, это не помешает прогулкам у моря и наслаждению свежим воздухом.

Зима 2024–2025 годов обещает подарить россиянам разнообразные погодные условия. Москвичи смогут насладиться мягким снегом, петербуржцы — традиционной зимней погодой, а жители юга России встретят праздники под тёплым дождём. Независимо от региона, атмосфера праздника сохранится, а природа добавит свои неповторимые краски в новогодние дни.