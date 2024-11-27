Полная отмена снега: глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что будет со снегом на Новогодних выходных
PROKAZAN
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил долгожданный прогноз погоды на новогодние праздники 2024–2025 годов.
По его данным, в разных регионах страны погода будет варьироваться от лёгких морозов до мягкого тепла, создавая уникальные зимние условия.
Москва: тепло и лёгкий снег
Жителей столицы ожидает довольно мягкая зима в новогодние дни.
Днём: температура будет колебаться в пределах -4...+1 градуса.
Ночью: около 0...-2 градусов.
На Новый год возможен небольшой снег, который придаст праздничной атмосфере. Однако суровые морозы москвичей ждут позже, в январе, когда столбики термометров могут опуститься до -25 градусов.
Санкт-Петербург: зимняя классика
В северной столице зима обещает быть по-настоящему снежной.
Ночью: температура будет в диапазоне -5...-10 градусов.
Ожидаются лёгкие снегопады, благодаря которым на улицах образуются небольшие сугробы.
Эти погодные условия добавят особого зимнего настроения горожанам и гостям города.
Южные регионы: мягкий климат и дождь
В таких южных городах, как Сочи и Адлер, погода на новогодние праздники останется комфортной.
Днём: температура достигнет +6...+10 градусов.
Ночью: около +2...+5 градусов.
Снег здесь остаётся редкостью, однако возможны дожди. Тем не менее, это не помешает прогулкам у моря и наслаждению свежим воздухом.
Зима 2024–2025 годов обещает подарить россиянам разнообразные погодные условия. Москвичи смогут насладиться мягким снегом, петербуржцы — традиционной зимней погодой, а жители юга России встретят праздники под тёплым дождём. Независимо от региона, атмосфера праздника сохранится, а природа добавит свои неповторимые краски в новогодние дни.
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