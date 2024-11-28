Полная отмена снега: глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что будет со снегом на Новый год
PROKAZAN
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на новогодние праздники 2024–2025 годов.
Россиянам стоит готовиться к самым разнообразным погодным условиям — от лёгких морозов и снегопадов в центральных и северных регионах до мягкого тепла и дождей на юге страны.
Москва: мягкая зима с праздничным снегом
Столица встретит Новый год в комфортных зимних условиях.
- Днём температура будет варьироваться от -4 до +1 C.
- Ночью ожидается от 0 до -2 C.
- Небольшой снег украсит город в новогоднюю ночь, добавив атмосферы праздника. Однако москвичам стоит быть готовыми к суровым морозам: в январе температура может опуститься до -25 C.
Санкт-Петербург: снежная зимняя сказка
Для северной столицы Новый год станет настоящей классикой зимы.
- Ночные температуры будут держаться в пределах -5...-10 C.
- Снегопады добавят городу романтики и создадут уютную праздничную атмосферу.
- На улицах появятся небольшие сугробы, которые неизменно ассоциируются с настоящей русской зимой.
Южные регионы: тепло и немного дождя
Сочи и Адлер встретят Новый год в характерно мягком климате.
- Днём температура поднимется до +6...+10 C.
- Ночью столбики термометров покажут +2...+5 C.
- Снега на побережье, как и всегда, ждать не приходится, но дожди могут украсить праздничные дни свежестью. Такие условия идеальны для прогулок у моря и наслаждения мягкой зимой.
Чем обусловлена такая погода?
Разнообразие климатических условий связано с уникальными особенностями географии России. Центр и север страны остаются под воздействием холодных воздушных масс, тогда как юг наслаждается влиянием тёплого моря. Эти контрасты создают неповторимую зимнюю атмосферу для разных регионов.
Как подготовиться к праздникам?
- Москвичам и петербуржцам стоит утепляться и быть готовыми к возможным снегопадам.
- Жителям южных регионов лучше предусмотреть зонты и дождевики для комфортных прогулок.
- Независимо от региона, стоит следить за прогнозами, чтобы ничто не омрачило праздничного настроения.
Погода на Новый год 2024–2025 годов обещает быть непредсказуемой, но в каждом уголке страны она добавит свою особенную краску в атмосферу праздника. Снежные города центральной и северной части России подарят зимнюю сказку, а южные регионы — мягкое тепло и уют. Подготовьтесь заранее, чтобы встретить праздник с комфортом и радостью!
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