Полная отмена снега: глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что будет со снегом на Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на новогодние праздники 2024–2025 годов.

Россиянам стоит готовиться к самым разнообразным погодным условиям — от лёгких морозов и снегопадов в центральных и северных регионах до мягкого тепла и дождей на юге страны.

Москва: мягкая зима с праздничным снегом

Столица встретит Новый год в комфортных зимних условиях.

Днём температура будет варьироваться от -4 до +1 C.

Ночью ожидается от 0 до -2 C.

Небольшой снег украсит город в новогоднюю ночь, добавив атмосферы праздника. Однако москвичам стоит быть готовыми к суровым морозам: в январе температура может опуститься до -25 C.

Санкт-Петербург: снежная зимняя сказка

Для северной столицы Новый год станет настоящей классикой зимы.

Ночные температуры будут держаться в пределах -5...-10 C.

Снегопады добавят городу романтики и создадут уютную праздничную атмосферу.

На улицах появятся небольшие сугробы, которые неизменно ассоциируются с настоящей русской зимой.

Южные регионы: тепло и немного дождя

Сочи и Адлер встретят Новый год в характерно мягком климате.

Днём температура поднимется до +6...+10 C.

Ночью столбики термометров покажут +2...+5 C.

Снега на побережье, как и всегда, ждать не приходится, но дожди могут украсить праздничные дни свежестью. Такие условия идеальны для прогулок у моря и наслаждения мягкой зимой.

Чем обусловлена такая погода?

Разнообразие климатических условий связано с уникальными особенностями географии России. Центр и север страны остаются под воздействием холодных воздушных масс, тогда как юг наслаждается влиянием тёплого моря. Эти контрасты создают неповторимую зимнюю атмосферу для разных регионов.

Как подготовиться к праздникам?

Москвичам и петербуржцам стоит утепляться и быть готовыми к возможным снегопадам.

Жителям южных регионов лучше предусмотреть зонты и дождевики для комфортных прогулок.

Независимо от региона, стоит следить за прогнозами, чтобы ничто не омрачило праздничного настроения.

Погода на Новый год 2024–2025 годов обещает быть непредсказуемой, но в каждом уголке страны она добавит свою особенную краску в атмосферу праздника. Снежные города центральной и северной части России подарят зимнюю сказку, а южные регионы — мягкое тепло и уют. Подготовьтесь заранее, чтобы встретить праздник с комфортом и радостью!

