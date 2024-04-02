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«Полная отмена оплаты с апреля»: в России всех, кто заказывает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет сюрприз

«Полная отмена оплаты с апреля»: в России всех, кто заказывает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет сюрприз

carposting.ru

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Покупателям интернет-магазинов в России предстоит испытать положительные изменения в условиях возврата товаров.

С апреля текущего года они получат возможность воспользоваться правом на полную отмену оплаты при возврате покупок в таких крупных маркетплейсах как Wildberries, Ozon и AliExpress, а также на других торговых платформах.

Ранее пользователи этих платформ сталкивались с дополнительными расходами при возврате товаров, особенно если покупка оставляла желать лучшего или не соответствовала ожиданиям. Примером может служить политика Wildberries, где с покупателей взималась плата за несвоевременный возврат или неполучение товаров.

Однако эксперты и правозащитные организации, включая Роспотребнадзор, подтвердили, что взимание платы за возврат товара, включая случаи его брака или несоответствия ожиданиям клиента, является недопустимым. Юридическая позиция также четко оформлена: покупатели имеют право отказаться от товара без каких-либо финансовых потерь.

Таким образом, российские потребители теперь могут рассчитывать на более защищенные и удобные условия совершения покупок онлайн, а в случае возникновения спорных ситуаций с возвратом товара им следует обращаться за защитой своих прав в соответствующие органы. Эти изменения предполагают укрепление прав потребителей и повышение стандартов обслуживания на российском рынке электронной торговли.

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