«Полная отмена оплаты с апреля»: в России всех, кто заказывает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет сюрприз
carposting.ru
Покупателям интернет-магазинов в России предстоит испытать положительные изменения в условиях возврата товаров.
С апреля текущего года они получат возможность воспользоваться правом на полную отмену оплаты при возврате покупок в таких крупных маркетплейсах как Wildberries, Ozon и AliExpress, а также на других торговых платформах.
Ранее пользователи этих платформ сталкивались с дополнительными расходами при возврате товаров, особенно если покупка оставляла желать лучшего или не соответствовала ожиданиям. Примером может служить политика Wildberries, где с покупателей взималась плата за несвоевременный возврат или неполучение товаров.
Однако эксперты и правозащитные организации, включая Роспотребнадзор, подтвердили, что взимание платы за возврат товара, включая случаи его брака или несоответствия ожиданиям клиента, является недопустимым. Юридическая позиция также четко оформлена: покупатели имеют право отказаться от товара без каких-либо финансовых потерь.
Таким образом, российские потребители теперь могут рассчитывать на более защищенные и удобные условия совершения покупок онлайн, а в случае возникновения спорных ситуаций с возвратом товара им следует обращаться за защитой своих прав в соответствующие органы. Эти изменения предполагают укрепление прав потребителей и повышение стандартов обслуживания на российском рынке электронной торговли.
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